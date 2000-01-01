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    Зобнин – лучший игрок матча с «Ахматом»

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 29-го тура между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Им стал полузащитник хозяев Роман Зобнин.

    Хавбек сборной России забил победный гол ударом из-за пределов штрафной площади. Видео доступно ниже.

    • «Спартак» в таблице РПЛ идет восьмым.
    • Зобнин на рынке стоит 9,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 24 матча, забил два гола.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5018

      ivany4 1 минуту назад

      Зобнин иногда вспоминает, что у него есть неплохой удар и он может неплохо сыграть головой. За сезон раза 3-4 его фишки выстреливают.
      Главное, чтобы до кубка все не израсходовал.)

      0
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      Рейтинг: +4351

      Борат 7 минут назад

      Позор рылам !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +8251

      derrik2000 31 минуту назад

      Ничё так сыграл.
      С огоньком.
      Если бы на месте Ахмата был Локо, ЦСКА, Краснодар или Зенит и так же сыграл Зобнин, то я первый бы глотку драл с призывом признать Зобнина лучшим игроком матча.
      А так....
      Ерунда всё это.

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      Рейтинг: +3028

      Томик > derrik2000 20 минут назад

      Он в каждом матче здорово играет, просто сегодня ещё и два удара откуда-то взялись - видимо работают и над этим.

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