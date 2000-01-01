Зобнин – лучший игрок матча с «Ахматом»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 29-го тура между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Им стал полузащитник хозяев Роман Зобнин.

Хавбек сборной России забил победный гол ударом из-за пределов штрафной площади. Видео доступно ниже.