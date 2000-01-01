Зобнин – лучший игрок матча с «Ахматом»

Зобнин иногда вспоминает, что у него есть неплохой удар и он может неплохо сыграть головой. За сезон раза 3-4 его фишки выстреливают.
Главное, чтобы до кубка все не израсходовал.)
РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 29-го тура между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Им стал полузащитник хозяев Роман Зобнин.
Хавбек сборной России забил победный гол ударом из-за пределов штрафной площади. Видео доступно ниже.
- «Спартак» в таблице РПЛ идет восьмым.
- Зобнин на рынке стоит 9,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ игрок провел 24 матча, забил два гола.