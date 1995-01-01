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    Ефремов, Бикфалви, Кухарчик – в старте «Урала» на игру с «Арсеналом», гости выпустят Беляева, Лесового и Луценко

    РПЛ опубликовала составы на матч 29-го тура между «Уралом» и «Арсеналом».

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Емельянов, Вилюш, Ефремов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик.

    Запасные: Полетаев, Герасимов, Мамин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Гусейнов, Погребняк, Панюков.

    «Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Довбня, Паниелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Луценко, Э. Кангва.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Сокол, Ткачев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.

    Игра пройдет в Екатеринбург, начало в 16:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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