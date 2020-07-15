Ефремов, Бикфалви, Кухарчик – в старте «Урала» на игру с «Арсеналом», гости выпустят Беляева, Лесового и Луценко

РПЛ опубликовала составы на матч 29-го тура между «Уралом» и «Арсеналом».

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Емельянов, Вилюш, Ефремов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик.

Запасные: Полетаев, Герасимов, Мамин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Гусейнов, Погребняк, Панюков.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Довбня, Паниелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Сокол, Ткачев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.

Игра пройдет в Екатеринбург, начало в 16:00 по московскому времени.