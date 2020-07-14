Маслов: «Спартак» должен играть так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал судейство в матче с «Сочи» (0:1).
«Мы должны быть выше этого и добиваться результата, несмотря на противодействие с какой-либо стороны. Оправдываться судейскими ошибками бессмысленно. Значит, сами должны играть лучше. Так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы», – приводит слова Маслова пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» под руководством Андреаса Хинкеля уступил в Сочи, Маслов забил в свои ворота.
- Сочинцы опередили «Спартак», который опустился на десятое место. После возобновления РПЛ москвичи одержали одну победу.
Источник: Официальный сайт «Спартака»