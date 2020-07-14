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  • Маслов: «Спартак» должен играть так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы»

Маслов: «Спартак» должен играть так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы»

14 июля 2020, 13:58
9

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал судейство в матче с «Сочи» (0:1).

«Мы должны быть выше этого и добиваться результата, несмотря на противодействие с какой-либо стороны. Оправдываться судейскими ошибками бессмысленно. Значит, сами должны играть лучше. Так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы», – приводит слова Маслова пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» под руководством Андреаса Хинкеля уступил в Сочи, Маслов забил в свои ворота.
  • Сочинцы опередили «Спартак», который опустился на десятое место. После возобновления РПЛ москвичи одержали одну победу.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Маслов Павел
Комментарии (9)
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партизан84
1594725004
слова не мальчика, но мужа)
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paracetamol
1594725860
Вали, Паша, из свинарника, и слова твои сбудутся!
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NewLife
1594726399
Это трудно, но необходимо.
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СвинкаСправедливости
1594727494
Ой, да ничего от арбитров не спасёт.
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raritet
1594727669
Правильные слова.
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алдан2014
1594730347
Мужик сказал!Так сделайте уже наконец хоть кого то
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АКС-74У
1594730825
Как только слышу слова, что судьи "убивают Спартак", так сразу вспоминается первый матч сезона, - Спартак - Сочи. Вот там убивали, там убивали )) И что тогда говорили все мясные?
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derrik2000
1594732838
Хрень какую-то несёт. Пусть сначала команда ИГРАТЬ научится, чтобы что-то там рассуждать о каких-то гипотетических победах. Подпрыгивающее чмо научит, держи карман шире.
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