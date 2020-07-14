Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Маслов: «Спартак» должен играть так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал судейство в матче с «Сочи» (0:1).

    «Мы должны быть выше этого и добиваться результата, несмотря на противодействие с какой-либо стороны. Оправдываться судейскими ошибками бессмысленно. Значит, сами должны играть лучше. Так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы», – приводит слова Маслова пресс-служба «Спартака».

    • «Спартак» под руководством Андреаса Хинкеля уступил в Сочи, Маслов забил в свои ворота.
    • Сочинцы опередили «Спартак», который опустился на десятое место. После возобновления РПЛ москвичи одержали одну победу.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии6
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77783
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru