Маслов: «Спартак» должен играть так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал судейство в матче с «Сочи» (0:1).

«Мы должны быть выше этого и добиваться результата, несмотря на противодействие с какой-либо стороны. Оправдываться судейскими ошибками бессмысленно. Значит, сами должны играть лучше. Так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы», – приводит слова Маслова пресс-служба «Спартака».