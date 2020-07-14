Маслов – об автоголе против «Сочи»: «Из-за рикошета мяч изменил направление»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о забитом мяче в свои ворота в игре против «Сочи». (0:1)

– Давай сразу обсудим автогол, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Опиши ситуацию, как видел ее своими глазами.

– Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил. Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно – срезал в свои ворота.

– Несчастный случай?

– Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка.

– Партнеры и тренеры после игры утешали?

– Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю.