Маслов – об автоголе против «Сочи»: «Из-за рикошета мяч изменил направление»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о забитом мяче в свои ворота в игре против «Сочи». (0:1)
– Давай сразу обсудим автогол, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Опиши ситуацию, как видел ее своими глазами.
– Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил. Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно – срезал в свои ворота.
– Несчастный случай?
– Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка.
– Партнеры и тренеры после игры утешали?
– Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю.
- Маслов сыграл за основную команду в семи матчах и получил три желтые карточки.
- Павел попал в академию «Спартака» в 2018 году.
Источник: Официальный сайт «Спартака»