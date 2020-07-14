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    Маслов – об автоголе против «Сочи»: «Из-за рикошета мяч изменил направление»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о забитом мяче в свои ворота в игре против «Сочи». (0:1)

    – Давай сразу обсудим автогол, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Опиши ситуацию, как видел ее своими глазами.

    – Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил. Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно – срезал в свои ворота.

    – Несчастный случай?

    – Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка.

    – Партнеры и тренеры после игры утешали?

    – Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю.

    • Маслов сыграл за основную команду в семи матчах и получил три желтые карточки.
    • Павел попал в академию «Спартака» в 2018 году.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1059

      NewLife 44 минуты назад

      Бывает. Твои товарищи должны были свой фланг лучше охранять.

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      Рейтинг: +2053

      afw13 1 час назад

      соглашусь с комментаторами ниже, гол на загляденье, а если бы еще его соперникам забил, то вообще было бы супер. Павел, не расстраивайся,не ошибается только тот кто не работает/не выходит на поле.

      0
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      Рейтинг: +6384

      paracetamol 2 часа назад

      Молодец, Паша, мне понравилось!

      0
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      Рейтинг: +1295

      acor94 2 часа назад

      Гол красавец. Было бы иронично, если бы признали голом месяца или тура)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4205

      Борат 3 часа назад

      надеюсь ты ещё не раз порадуешь нас голами в ворота пищевика !
      удачи !
      гыгы

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