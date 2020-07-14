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  • Маслов – об автоголе против «Сочи»: «Из-за рикошета мяч изменил направление»

Маслов – об автоголе против «Сочи»: «Из-за рикошета мяч изменил направление»

14 июля 2020, 11:42
4

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о забитом мяче в свои ворота в игре против «Сочи». (0:1)

– Давай сразу обсудим автогол, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Опиши ситуацию, как видел ее своими глазами.

– Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил. Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно – срезал в свои ворота.

– Несчастный случай?

– Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка.

– Партнеры и тренеры после игры утешали?

– Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю.

  • Маслов сыграл за основную команду в семи матчах и получил три желтые карточки.
  • Павел попал в академию «Спартака» в 2018 году.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Маслов Павел
Комментарии (4)
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acor94
1594720046
Гол красавец. Было бы иронично, если бы признали голом месяца или тура)
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paracetamol
1594720232
Молодец, Паша, мне понравилось!
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Мага 13
1594722091
соглашусь с комментаторами ниже, гол на загляденье, а если бы еще его соперникам забил, то вообще было бы супер. Павел, не расстраивайся,не ошибается только тот кто не работает/не выходит на поле.
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NewLife
1594726519
Бывает. Твои товарищи должны были свой фланг лучше охранять.
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