«СЭ»: Деспотович стал игроком «Рубина». Зарплата – 1 миллион в год

Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович заключил контракт с «Рубином», утверждает «СЭ».

По информации источника,зарплата сербского форварда в казанском клубе составит 1 миллион евро в год.

В ближайшие дни стороны объявят о сделке официально.

Деспотович после истечения соглашения с «Оренбургом» получил статус свободного агента, поэтому присоединится к «Рубину» бесплатно.