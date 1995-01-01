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    «СЭ»: Деспотович стал игроком «Рубина». Зарплата – 1 миллион в год

    Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович заключил контракт с «Рубином», утверждает «СЭ».

    По информации источника,зарплата сербского форварда в казанском клубе составит 1 миллион евро в год.

    В ближайшие дни стороны объявят о сделке официально.

    Деспотович после истечения соглашения с «Оренбургом» получил статус свободного агента, поэтому присоединится к «Рубину» бесплатно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +702

      моэм 9 минут назад

      Если Кварацхелия останется , то эта пара обещает стать одной из самых перспективных в плане результативности...думаю так потому что Слуцкий , как мастер ,очень хорошо умеет работать с подобным "материалом" , раскрывать их скрытые возможности , налаживать взаимодополняемость и.т.д.

      0
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      Рейтинг: +413

      alexfilatov 16 минут назад

      За что такие бабки..? того точно не стоит, думаю очередной неудачный трансфер будет..

      0
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      Рейтинг: +4135

      Рубинище 31 минуту назад

      Молодцы. хорошего опытного футболиста подписали.. Добро пожаловать.

      1
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      Рейтинг: +949

      Semenycch 1 час назад

      Очень хорошая покупка.

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