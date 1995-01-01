«СЭ»: Деспотович стал игроком «Рубина». Зарплата – 1 миллион в год

Если Кварацхелия останется , то эта пара обещает стать одной из самых перспективных в плане результативности...думаю так потому что Слуцкий , как мастер ,очень хорошо умеет работать с подобным "материалом" , раскрывать их скрытые возможности , налаживать взаимодополняемость и.т.д.
Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович заключил контракт с «Рубином», утверждает «СЭ».
По информации источника,зарплата сербского форварда в казанском клубе составит 1 миллион евро в год.
В ближайшие дни стороны объявят о сделке официально.
Деспотович после истечения соглашения с «Оренбургом» получил статус свободного агента, поэтому присоединится к «Рубину» бесплатно.