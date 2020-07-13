«СЭ»: Еременко пропустил последние матчи «Ростова» из-за последствий коронавируса

Стала известна причина отсутствия Романа Еременко в матчах «Ростова» после рестарта РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник тяжелее всех из зараженных коронавирусом перенес заболевание – инфекция серьезно отразилась на состоянии легких Еременко. Он единственный из инфицированных игроков «Ростова», не попадавших в заявки на матчи после снятия карантина в клубе.

Вспышка коронавируса в «Ростове» была зафиксирована в середине июня. По некоторым данным, в команде заболели шесть футболистов.