Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «СЭ»: Еременко пропустил последние матчи «Ростова» из-за последствий коронавируса

    Стала известна причина отсутствия Романа Еременко в матчах «Ростова» после рестарта РПЛ.

    По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник тяжелее всех из зараженных коронавирусом перенес заболевание – инфекция серьезно отразилась на состоянии легких Еременко. Он единственный из инфицированных игроков «Ростова», не попадавших в заявки на матчи после снятия карантина в клубе.

    Вспышка коронавируса в «Ростове» была зафиксирована в середине июня. По некоторым данным, в команде заболели шесть футболистов.

    • Еременко в этом сезоне забил пять мячей и сделал четыре ассиста в 18 матчах РПЛ.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на пятом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77772
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru