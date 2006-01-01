Смолов показал, как научил игроков «Сельты» русскому мату

Научить чему-нибудь хорошему нужны голова, образование, культура, а у Смолова по всей видимости туго с этими.
Форвард «Сельты» Федор Смолов выложил видео из раздевалки клуба, на котором легионеры клуба говорят русские матерные ругательства.
«Нестор, скажи, пожалуйста», – обратился Смолов к Нестору Араужо.
«Иди на*** (к черту)», – сказал Араужо.
«Иди на***, – повторил Окай Йокушлу.
- Смолов выступает на правах аренды в «Сельте».
- Игрок провел в этом сезоне 14 игр в Примере, в которых забил два гола.
- Аренда россияина продлена до конца сезона.