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    Смолов показал, как научил игроков «Сельты» русскому мату

    Форвард «Сельты» Федор Смолов выложил видео из раздевалки клуба, на котором легионеры клуба говорят русские матерные ругательства.

    «Нестор, скажи, пожалуйста», – обратился Смолов к Нестору Араужо.

    «Иди на*** (к черту)», – сказал Араужо.

    «Иди на***, – повторил Окай Йокушлу.

    • Смолов выступает на правах аренды в «Сельте».
    • Игрок провел в этом сезоне 14 игр в Примере, в которых забил два гола.
    • Аренда россияина продлена до конца сезона.

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1473

      FRZZ 20 минут назад

      Научить чему-нибудь хорошему нужны голова, образование, культура, а у Смолова по всей видимости туго с этими.

      1
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      Рейтинг: +1672

      Genz 31 минуту назад

      Смолов за обучение матом деньги берет

      0
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      Рейтинг: +2035

      afw13 31 минуту назад

      культурный обмен, ×ули тут сказать))

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      Рейтинг: +2171

      Бухбух 32 минуты назад

      Научить играть в футбол мастерства не хватает, ну а матом ругаться - это запросто.

      0
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      Рейтинг: +4174

      Борат 47 минут назад

      федя дегенерат, то бузовой морковку на лицо стругает, то иностранцев матам учит...
      де*ил, б*я !
      гыгы

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      Рейтинг: +2201

      serhio80 > Борат 14 минут назад

      ну так ты тоже дэбил) гыгы

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      Рейтинг: +2429

      panmon 48 минут назад

      Федя, ну чтож ты так...

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      Рейтинг: +5777

      Asbjorn 55 минут назад

      принес "культуру".Кроме мата больше ничему научить видимо и не может

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