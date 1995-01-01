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    Журналист Скира: «Интер» оштрафовал Брозовича на 100 тысяч за вождение в нетрезвом виде

    «Интер» наказал полузащитника Марсело Брозовича за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

    По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб решил оштрафовать футболиста на 100 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что 27-летнего хорвата лишили водительских прав.

    • Контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил три гола и сделал пять ассистов в 35 матчах.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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