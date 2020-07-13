Журналист Скира: «Интер» оштрафовал Брозовича на 100 тысяч за вождение в нетрезвом виде

«Интер» наказал полузащитника Марсело Брозовича за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб решил оштрафовать футболиста на 100 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что 27-летнего хорвата лишили водительских прав.
- Контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне хавбек забил три гола и сделал пять ассистов в 35 матчах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.