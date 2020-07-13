Журналист Скира: «Интер» оштрафовал Брозовича на 100 тысяч за вождение в нетрезвом виде

«Интер» наказал полузащитника Марсело Брозовича за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб решил оштрафовать футболиста на 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 27-летнего хорвата лишили водительских прав.