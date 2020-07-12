Брозовича лишили водительских прав. Он допустил тройное нарушение ПДД

Полузащитника «Интера» Марсело Брозовича лишили на этой неделе водительских прав, информирует Corriere della Sera. Полицейские остановили хорвата, когда он проигнорировал красный сигнал светофора.

Они выявили у игрока превышение допустимого содержания алкоголя в крови. Кроме того, на Rolls-Royce Cullinan (см. фото ниже) Брозовича за 350 тысяч евро были немецкие номера, что также противоречит правилам.