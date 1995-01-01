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    Daily Mail: «Лестер» планирует предложить 31 миллион за Йовича

    Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, предметный интерес к сербу проявляет «Лестер», который готов предложить за его трансфер 31 миллион фунтов.

    Главный тренер команды Брендан Роджерс уверен, что 22-летний футболист способен вновь забивать много голов после смены клуба.

    • В составе «Реала» Йович забил два гола и сделал два ассиста в 25 матчах.
    • Контракт форварда с мадридцами рассчитан до июня 2024 года.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1585

      AZ 1 час назад

      Кто в реал переходит, забывают как в футбол играть!

      0
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      Рейтинг: +867

      LOKOfanatik19 > AZ 1 минуту назад

      Кроме тех, кто родом из Южной Америки. Сколько приходит в Реал и сколько остается тех, кто играет на прежнем уровне.

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