Daily Mail: «Лестер» планирует предложить 31 миллион за Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, предметный интерес к сербу проявляет «Лестер», который готов предложить за его трансфер 31 миллион фунтов.
Главный тренер команды Брендан Роджерс уверен, что 22-летний футболист способен вновь забивать много голов после смены клуба.
- В составе «Реала» Йович забил два гола и сделал два ассиста в 25 матчах.
- Контракт форварда с мадридцами рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Daily Mail