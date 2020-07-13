Daily Mail: «Лестер» планирует предложить 31 миллион за Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, предметный интерес к сербу проявляет «Лестер», который готов предложить за его трансфер 31 миллион фунтов.

Главный тренер команды Брендан Роджерс уверен, что 22-летний футболист способен вновь забивать много голов после смены клуба.