Панченко провел 100-ю игру за «Динамо»

В матче 28-го тура «Динамо» принимало «Крылья Советов» и одержало победу со счетом 2:0.

На 38-й минуте на поле появился форвард москвичей Кирилл Панченко – он заменил Максимилиана Филиппа. Эта игра стала для Панченко 100-й в составе «Динамо».

Футболист перешел в «Динамо» из ЦСКА в 2016 году.

В этом сезоне Панченко отличился дважды в 18 матчах РПЛ.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.