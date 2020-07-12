Панченко провел 100-ю игру за «Динамо»

В матче 28-го тура «Динамо» принимало «Крылья Советов» и одержало победу со счетом 2:0.
На 38-й минуте на поле появился форвард москвичей Кирилл Панченко – он заменил Максимилиана Филиппа. Эта игра стала для Панченко 100-й в составе «Динамо».
Футболист перешел в «Динамо» из ЦСКА в 2016 году.
- В этом сезоне Панченко отличился дважды в 18 матчах РПЛ.
- Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм «Динамо»