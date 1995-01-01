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    Фернандес, Влашич, Чалов – в старте на игру с «Рубином»; Кварацхелия, Сантос, Игнатьев сыграют у казанцев

    РПЛ назвала составы на матч 28-го тура между ЦСКА и «Рубином».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Котин, Бистрович, Бийол, Кучаев, Дзагоев, Тикнизян, Шкурин.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Макаров, Кварацхелия, Игнатьев.

    Запасные: Иван Коновалов, Данченко, Самошников, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Солтмурад Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Марков.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ-Арене», она начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +179

      Вальдемар IV 21 минуту назад

      сегодня посмотрим случайная ли была победа ленчика над региональным конкурентом московского клуба

      0
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      Рейтинг: -4

      Kurt Angel 1 час назад

      о, Шкурин восстановился
      Но пара Васин-Карпов вызывают у меня сердечную боль

      0
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      Рейтинг: +8932

      Skull_Boy 1 час назад

      Ух ты 2 огородника - Васин и Карпов, минимум гол ЦСКА пропустит

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