Фернандес, Влашич, Чалов – в старте на игру с «Рубином»; Кварацхелия, Сантос, Игнатьев сыграют у казанцев

РПЛ назвала составы на матч 28-го тура между ЦСКА и «Рубином».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Котин, Бистрович, Бийол, Кучаев, Дзагоев, Тикнизян, Шкурин.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Макаров, Кварацхелия, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Данченко, Самошников, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Солтмурад Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Марков.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ-Арене», она начнется в 18:30 по московскому времени.