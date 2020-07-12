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  • Фернандес, Влашич, Чалов – в старте на игру с «Рубином»; Кварацхелия, Сантос, Игнатьев сыграют у казанцев

Фернандес, Влашич, Чалов – в старте на игру с «Рубином»; Кварацхелия, Сантос, Игнатьев сыграют у казанцев

12 июля 2020, 17:29
4

РПЛ назвала составы на матч 28-го тура между ЦСКА и «Рубином».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Котин, Бистрович, Бийол, Кучаев, Дзагоев, Тикнизян, Шкурин.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Макаров, Кварацхелия, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Данченко, Самошников, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Солтмурад Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Марков.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ-Арене», она начнется в 18:30 по московскому времени.

Источник: Сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1594564511
Ух ты 2 огородника - Васин и Карпов, минимум гол ЦСКА пропустит
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Kurt Angel
1594564699
о, Шкурин восстановился Но пара Васин-Карпов вызывают у меня сердечную боль
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Вальдемар IV
1594569207
сегодня посмотрим случайная ли была победа ленчика над региональным конкурентом московского клуба
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ruded
1594574151
оч похоже на договорнячок
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