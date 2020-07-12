Озил проводит худший за последние девять лет сезон по голевым передачам и созданным моментам

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал за сезон АПЛ две голевые передачи. Это его худший показатель результативных передач во внутреннем чемпионате за последние девять лет (с сезона-2010/11).

Также немец проводит худший сезон за последние девять по созданным голевым моментам: в нынешней кампании он на 90 минут игрового времени организует 2,3 момента.