Крал: «Верю, что «Спартак» будет чувствовать себя лучше в матче с «Зенитом». Мы должны победить его»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал не считает трансфер в команду ошибкой. Также чех поговорил о полуфинале Кубка России против «Зенита».

«Не разочарован тем, что перешeл в «Спартак». Это хороший шаг. С каждой игрой я чувствую себя лучше и лучше, я принял правильное решение. Есть удачные и неудачные моменты, но я счастлив быть здесь.

Надеюсь и верю, что мы будем чувствовать себя лучше, когда выйдем на матч против «Зенита». Нам лучше играть с такими командами, как «Зенит» и «Локомотив». Нам надо продолжать работу над собой, чтобы быть более опасными в атаке. Если мы будем больше навешивать, искать свои шансы, то будем опасными. Мы должны победить «Зенит». Кубок — это большой шанс для нас», – полагает Крал.