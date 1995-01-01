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    Крал: «Верю, что «Спартак» будет чувствовать себя лучше в матче с «Зенитом». Мы должны победить его»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал не считает трансфер в команду ошибкой. Также чех поговорил о полуфинале Кубка России против «Зенита».

    «Не разочарован тем, что перешeл в «Спартак». Это хороший шаг. С каждой игрой я чувствую себя лучше и лучше, я принял правильное решение. Есть удачные и неудачные моменты, но я счастлив быть здесь.

    Надеюсь и верю, что мы будем чувствовать себя лучше, когда выйдем на матч против «Зенита». Нам лучше играть с такими командами, как «Зенит» и «Локомотив». Нам надо продолжать работу над собой, чтобы быть более опасными в атаке. Если мы будем больше навешивать, искать свои шансы, то будем опасными. Мы должны победить «Зенит». Кубок — это большой шанс для нас», – полагает Крал.

    • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
    • Матч с «Зенитом» состоится 19 июля.
    • Крала купили в 2019 году у «Славии».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3892

      alarm 1 час назад

      чувак, похожий на швабру, хрюкает о победе на крестовском. ну типа гыгы)

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