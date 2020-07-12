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  • Крал: «Верю, что «Спартак» будет чувствовать себя лучше в матче с «Зенитом». Мы должны победить его»

Крал: «Верю, что «Спартак» будет чувствовать себя лучше в матче с «Зенитом». Мы должны победить его»

12 июля 2020, 01:41
18

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал не считает трансфер в команду ошибкой. Также чех поговорил о полуфинале Кубка России против «Зенита».

«Не разочарован тем, что перешeл в «Спартак». Это хороший шаг. С каждой игрой я чувствую себя лучше и лучше, я принял правильное решение. Есть удачные и неудачные моменты, но я счастлив быть здесь.

Надеюсь и верю, что мы будем чувствовать себя лучше, когда выйдем на матч против «Зенита». Нам лучше играть с такими командами, как «Зенит» и «Локомотив». Нам надо продолжать работу над собой, чтобы быть более опасными в атаке. Если мы будем больше навешивать, искать свои шансы, то будем опасными. Мы должны победить «Зенит». Кубок — это большой шанс для нас», – полагает Крал.

  • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
  • Матч с «Зенитом» состоится 19 июля.
  • Крала купили в 2019 году у «Славии».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Крал Алекс
Комментарии (18)
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Kollljan
1594521598
Да куда тебе.
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Урия Гип 2
1594524424
Ну, помечтай!
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oyabun
1594525593
Сам Крал в матче с Сочи был очень хорош. Только вот он не о том говорит сейчас. Задача Спартака сейчас как минимум победить в следующей встрече Ахмат, чтобы не вылететь в ФНЛ. Пердив уже очень близко.
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ААМ
1594526417
Надейся и жди
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Sky Spartak
1594529243
Он сам признаёт,что ну больше НАВЕШИВАТЬ...за счёт этого хотят взламывать оборону...Вчера пипец было стрёмно смотреть на такой футбол...не знают,что делать...и просто вешают...вот это супер игра...
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ZEVS71
1594534505
Побеждать вам в чемпионате надо, зона вылета рядом. Забивать надо, а не ныть про судей, про пенальти каждый матч
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Plyash
1594539648
Крал,а ты не зарыл свой талант говоруна-фантаста в землю?
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Nevsky_RU
1594542603
Он наверное еще и в макаронного бога верит, и в леприконов с единорогами.
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Валерий1965
1594543325
Мечтатель!)))
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Mariner
1594548860
Да Зенит раздавит эту подыхающую свинью. А то недай бог эти подонки в еврокубки попадут и опять нагадят стране. Я так-то против свиноты особо ничего не имею, просто они стране гадят. Будут чалиться где-нить не в еврокубках - пусть. Хотя лучше конечно в ФНЛ, от греха по дальше.
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