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    Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Краснодаром»; Вильена, Уткин и Шапи выйдут с первых минут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на очный матч 27-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов, Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, Макаров, Игнатьев.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Уткин, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Вандерсон.

    • Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
    • «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» идет на четвертой строчке.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Казани.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +4107

      Рубинище 34 минуты назад

      У Рубина матчи пошли, мягко скажем, трудные-соперники бьются за ЛЧ. в футболе чудеса бывают конечно, надеюсь хоть футбол нормальный покажут.. но боюсь как бы Краснодар не присмотрел у нас себе грузинчика..

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      Рейтинг: +63

      semm 59 минут назад

      Слюнявым желаю закончить Чемпионат вторыми - ну всё в их руках и соперник по силам, только нужно немного приложить усилия. Рубин однозначно вне зоны вылета.

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