Кварацхелия и Игнатьев – в старте «Рубина» на матч с «Краснодаром»; Вильена, Уткин и Шапи выйдут с первых минут у гостей

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на очный матч 27-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов, Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, Макаров, Игнатьев.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Уткин, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Вандерсон.
- Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
- «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» идет на четвертой строчке.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Казани.
Источник: Официальный сайт РПЛ