Это реклама башкирского меда.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как футболисты восстанавливаются, проводя два матча в неделю. Им помогает мед.
«Башкирский мед. Очень хорошее восстановление, поэтому мы им пользуемся. И внутрь, и мажемся. Помогает башкирский мед», – заверил тренер.
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