Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как футболисты восстанавливаются, проводя два матча в неделю. Им помогает мед.

«Башкирский мед. Очень хорошее восстановление, поэтому мы им пользуемся. И внутрь, и мажемся. Помогает башкирский мед», – заверил тренер.