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    «И внутрь, и мажемся». Евсеев рассказал, как восстанавливаются игроки «Уфы»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как футболисты восстанавливаются, проводя два матча в неделю. Им помогает мед.

    «Башкирский мед. Очень хорошее восстановление, поэтому мы им пользуемся. И внутрь, и мажемся. Помогает башкирский мед», – заверил тренер.

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    Источник: ютуб-канал «Уфы»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +491

      АКМ-74У 1 час назад

      Это реклама башкирского меда.

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      Рейтинг: +6290

      paracetamol 2 часа назад

      А ростовчане чего во внутрь принимали, догадайтесь с 3-х раз. Потому и слили!

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      Рейтинг: +4141

      vladik12 3 часа назад

      Медка для башкирского рывка.

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