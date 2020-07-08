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    Газета «Советский спорт»: «Цорн уехал, клоуны остались»

    Свежий номер газеты «Советский спорт» вышел с бывшим генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном и главным тренером клуба Доменико Тедеско на обложке.

    «Цорн уехал, клоуны остались», – написано в заголовке обложки.

    Таким образом СМИ обыграло вчерашнюю новость о том, что Томас Цорн покидает «Спартак».

    • Специалист пришел в клуб в мае 2019-го.
    • Сейчас «Спартак» занимает в РПЛ седьмое место.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    08.07.2020 11:19
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 9 июля 2020, 01:50

      Какое же я получаю удовольствие когда у поросят жопа горит....как говорил Шнур,тыжаться,пыжаться а взлететь не может...так то свинья не птица !!!!Не зря все великие жили в Питере...

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 8 июля 2020, 23:03

      Ну а как себя вел сегодня Тедеско? Он что, тоже СС читает?

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 8 июля 2020, 22:58

      Жестко - но красиво!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Йост 8 июля 2020, 16:31

      Такие как Цорн есть в каждом клубе. Они имеют свое отмытое бабло и им на всех и на все наплевать с колокольни. Они никогда не станут замаливать свои грехи. У них не было и никогда не будет совести. Бог ему судья.

      3
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 8 июля 2020, 16:12

      Это сильно, не ожидал..................

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 8 июля 2020, 15:59

      Ну вот, пятаки и на газету жалобу настрочат в комитет по этике.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 8 июля 2020, 15:40

      Фантастический юмор

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 8 июля 2020, 15:31

      Хорошо сказано! Самый главный клоун-фокусник - Федун. Достает из шляпы 10 евролямов и отдает Цорну. А потом показывает - во, смотрите, из 10-ти пятнадцать получилось и еще налом!

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      Рейтинг: +798

      Соарес 8 июля 2020, 15:06

      Тухлую газетенку ни кто не читает ,решили пропиариться

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Соарес 8 июля 2020, 16:14

      Эт с каких времен Советский спорт стал тухлой газетенкой?

      1
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      Рейтинг: +798

      Соарес > ilichkadr 8 июля 2020, 17:53

      С тех времён когда уйню писать стал .
      ты же сам пишешь (неожидал)

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      Рейтинг: +10

      zago41 8 июля 2020, 13:45

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " zago ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

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