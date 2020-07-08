Газета «Советский спорт»: «Цорн уехал, клоуны остались»

Свежий номер газеты «Советский спорт» вышел с бывшим генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном и главным тренером клуба Доменико Тедеско на обложке.

«Цорн уехал, клоуны остались», – написано в заголовке обложки.

Таким образом СМИ обыграло вчерашнюю новость о том, что Томас Цорн покидает «Спартак».