Газета «Советский спорт»: «Цорн уехал, клоуны остались»

Какое же я получаю удовольствие когда у поросят жопа горит....как говорил Шнур,тыжаться,пыжаться а взлететь не может...так то свинья не птица !!!!Не зря все великие жили в Питере...
Свежий номер газеты «Советский спорт» вышел с бывшим генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном и главным тренером клуба Доменико Тедеско на обложке.
«Цорн уехал, клоуны остались», – написано в заголовке обложки.
Таким образом СМИ обыграло вчерашнюю новость о том, что Томас Цорн покидает «Спартак».
- Специалист пришел в клуб в мае 2019-го.
- Сейчас «Спартак» занимает в РПЛ седьмое место.