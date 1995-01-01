Полуяхтова за фол на Чистякове дисквалифицировали на три матча

Полуяхтов намеренно бил в кость на излом.
КДК РФС дисквалифицировал защитника «Крыльев Советов» Владимира Полуяхтова на три матча за фол во встрече 26-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0). Пострадал и был заменен футболист гостей Дмитрий Чистяков.
Если Чистяков в течение 15 дней после матча не вернется в строй, то дисквалификацию Полуяхтова увеличат на три игры.
- «Крылья Советов» идут в зоне вылета.
- Полуяхтов в сезоне РПЛ провел 12 матчей.
- Матч «Крылья Советов» – «Ростов» в поле судил Николай Волошин.