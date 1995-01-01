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    Полуяхтова за фол на Чистякове дисквалифицировали на три матча

    КДК РФС дисквалифицировал защитника «Крыльев Советов» Владимира Полуяхтова на три матча за фол во встрече 26-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0). Пострадал и был заменен футболист гостей Дмитрий Чистяков.

    Если Чистяков в течение 15 дней после матча не вернется в строй, то дисквалификацию Полуяхтова увеличат на три игры.

    • «Крылья Советов» идут в зоне вылета.
    • Полуяхтов в сезоне РПЛ провел 12 матчей.
    • Матч «Крылья Советов» – «Ростов» в поле судил Николай Волошин.

    Источник: РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1653

      Genz 32 минуты назад

      Полуяхтов намеренно бил в кость на излом.

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