Полуяхтова за фол на Чистякове дисквалифицировали на три матча

КДК РФС дисквалифицировал защитника «Крыльев Советов» Владимира Полуяхтова на три матча за фол во встрече 26-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0). Пострадал и был заменен футболист гостей Дмитрий Чистяков.

Если Чистяков в течение 15 дней после матча не вернется в строй, то дисквалификацию Полуяхтова увеличат на три игры.