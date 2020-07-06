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    Гендузи две недели не тренируется с «Арсеналом». Его отстранил Артета

    Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи может покинуть клуб.

    У француза случился конфликт с Нилом Мопе в матче против «Брайтона», после чего Гендузи тренировался по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.

    По данным источника, главный тренер лондонцев Микель Артета недоволен поведением игрока.

    Испанский специалист отстранил Гендузи от тренировок после личной беседы.

    Похожий инцидент с отстранением был в феврале во время тренировочного лагеря в Дубае, из-за чего Гендузи пропустил один матч.

    «Арсенал» готов продать его или обменять.

    • «Арсенал» купил Гендузи летом 2018 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40,5 миллиона евро.

    Источник: The Athletic

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1085

      Джой 1 час назад

      В ссылку в Россию,в обмен на Азмуна

      -2
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      Рейтинг: +302

      AleSan4es > Джой 55 минут назад

      Дзюба шала.шовка перелогинься! Азмуна проткнул другой нужен?

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