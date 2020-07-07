Гендузи две недели не тренируется с «Арсеналом». Его отстранил Артета

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи может покинуть клуб.

У француза случился конфликт с Нилом Мопе в матче против «Брайтона», после чего Гендузи тренировался по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.

По данным источника, главный тренер лондонцев Микель Артета недоволен поведением игрока.

Испанский специалист отстранил Гендузи от тренировок после личной беседы.

Похожий инцидент с отстранением был в феврале во время тренировочного лагеря в Дубае, из-за чего Гендузи пропустил один матч.

«Арсенал» готов продать его или обменять.