«СЭ»: Митрюшкин тренируется с «Монако»

Бывший вратарь «Спартака» и «Сьона» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако».
По информации «СЭ», 24-летний россиянин уже находится в расположении монегасков и тренируется с командой.
У голкипера в конце июня истек контракт со «Сьоном», поэтому он может перейти в «Монако» бесплатно.
- Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
- «Монако» этим летом покинули два вратаря – Даниэль Субашич и Диего Бенальо.
- В составе французской команды уже играет другой россиянин – полузащитник Александр Головин.
Источник: «Спорт-Экспресс»