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«СЭ»: Митрюшкин тренируется с «Монако»

6 июля 2020, 21:55
5

Бывший вратарь «Спартака» и «Сьона» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако».

По информации «СЭ», 24-летний россиянин уже находится в расположении монегасков и тренируется с командой.

У голкипера в конце июня истек контракт со «Сьоном», поэтому он может перейти в «Монако» бесплатно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Митрюшкин Антон
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1594084452
С уходом ьенгальо и Субашича то может и заиграть
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Добрый Бобер
1594089119
Молодец. Это шаг вперёд.
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Axe111
1594091125
Пфф
Ответить
Йост
1594096489
Тренируется без контракта - это что-то новое.
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zigbert
1594127102
Если закрепится в Монако,то для него это будет движение вперед.
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