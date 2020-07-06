«СЭ»: Митрюшкин тренируется с «Монако»

Бывший вратарь «Спартака» и «Сьона» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако».

По информации «СЭ», 24-летний россиянин уже находится в расположении монегасков и тренируется с командой.

У голкипера в конце июня истек контракт со «Сьоном», поэтому он может перейти в «Монако» бесплатно.