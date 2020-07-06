ЦСКА предложил за Гайча 8 миллионов

ЦСКА сделал предложение «Сан-Лоренсо» по трансферу форвард Адольфо Гайча.

По информации Tuttomercatoweb, москвичи предложили за футболиста 8 миллионов евро. «Сан-Лоренсо» пока не ответил на запрос ЦСКА, но в российском клубе уверены в успехе в переговорах.

Ранее на 21-летнего футболиста также претендовал «Зенит». Кроме того, в апреле сообщалось о желании «Барселоны» подписать аргентинца.