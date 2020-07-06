Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА предложил за Гайча 8 миллионов

    ЦСКА сделал предложение «Сан-Лоренсо» по трансферу форвард Адольфо Гайча.

    По информации Tuttomercatoweb, москвичи предложили за футболиста 8 миллионов евро. «Сан-Лоренсо» пока не ответил на запрос ЦСКА, но в российском клубе уверены в успехе в переговорах.

    Ранее на 21-летнего футболиста также претендовал «Зенит». Кроме того, в апреле сообщалось о желании «Барселоны» подписать аргентинца.

    • Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2020 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 июля 2020, 16:16

      Надо торопиться, Барселона может перехватить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2020, 19:04

      Информация для отвода глаз и мыслей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 6 июля 2020, 18:52

      8 миллионов? Армейцы вообще с интеллектом не дружат?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Semenycch 6 июля 2020, 22:20

      Как раз таки наоборот, в отличии от газового мешка из Питера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1667

      vmonomah17 6 июля 2020, 18:31

      Аренда с правом выкупа?)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 > vmonomah17 6 июля 2020, 21:14

      Эту опцию по классике жара в день закрытия трансферного окна предложат)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11