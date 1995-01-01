Рамос забил пять голов после возобновления сезона, он второй бомбардир «Реала» в Примере

Пенальти был 100%, сектанты набегайте строчить. если даже обсуждать пенальти- в целом Реал играл очень хорошо и без него сегодня и наиграл на победу и дожал бы в конце. Но даже это не важно. Главное то, что Реал весь второй круг отиграл почти идеально!! Полностью провальный первый круг и практически одни победы во втором.Это уже не везение и тем более не подарки судей, команда в каждом матче отрабатывает, как может. И это выливается в очки.
Защитник «Реала» Серхио Рамос принес победу своей команде в матче 34-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0).
Испанец забил уже пятый гол после возобновления сезона, три из них – с пенальти.
- В нынешнем розыгрыше чемпионата на счету Рамоса десять голов – это его личный рекорд.
- Он второй бомбардир «Реала» после Карима Бензема.
Рамос опередил Кумана и стал лучшим бомбардиром в истории Примеры среди защитников