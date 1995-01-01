Рамос забил пять голов после возобновления сезона, он второй бомбардир «Реала» в Примере

Защитник «Реала» Серхио Рамос принес победу своей команде в матче 34-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0).

Испанец забил уже пятый гол после возобновления сезона, три из них – с пенальти.

В нынешнем розыгрыше чемпионата на счету Рамоса десять голов – это его личный рекорд.

Он второй бомбардир «Реала» после Карима Бензема.

Рамос опередил Кумана и стал лучшим бомбардиром в истории Примеры среди защитников