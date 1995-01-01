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    Рамос забил пять голов после возобновления сезона, он второй бомбардир «Реала» в Примере

    Защитник «Реала» Серхио Рамос принес победу своей команде в матче 34-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0).

    Испанец забил уже пятый гол после возобновления сезона, три из них – с пенальти.

    • В нынешнем розыгрыше чемпионата на счету Рамоса десять голов – это его личный рекорд.
    • Он второй бомбардир «Реала» после Карима Бензема.

    Рамос опередил Кумана и стал лучшим бомбардиром в истории Примеры среди защитников

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Setién Enrique 2 часа назад

      Пенальти был 100%, сектанты набегайте строчить. если даже обсуждать пенальти- в целом Реал играл очень хорошо и без него сегодня и наиграл на победу и дожал бы в конце. Но даже это не важно. Главное то, что Реал весь второй круг отиграл почти идеально!! Полностью провальный первый круг и практически одни победы во втором.Это уже не везение и тем более не подарки судей, команда в каждом матче отрабатывает, как может. И это выливается в очки.

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