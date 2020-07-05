«Спартак» установил антирекорд по домашним поражениям в сезоне и набранным дома очкам

«Спартак» по ходу нынешнего сезона РПЛ проиграл дома семь раз. Это худший показатель для москвичей.
Предыдущим антирекордом «Спартака» было шесть домашних поражений, которые случились в 2004 году.
Также уже сейчас ясно, что «Спартак» установил антирекорд по количеству набранных дома очков в сезоне чемпионата. В случае побед в оставшихся встречах в Москве команда Доменико Тедеско наберет 18 очков, а худшим показателем до этого было 21 очко (тоже 2004 год).
- «Спартак» идет в таблице шестым.
- В таблице домашних матчей москвичи занимают 13-ю строчку.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Источник: Бомбардир.ру