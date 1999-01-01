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    «Спартак» установил антирекорд по домашним поражениям в сезоне и набранным дома очкам

    «Спартак» по ходу нынешнего сезона РПЛ проиграл дома семь раз. Это худший показатель для москвичей.

    Предыдущим антирекордом «Спартака» было шесть домашних поражений, которые случились в 2004 году.

    Также уже сейчас ясно, что «Спартак» установил антирекорд по количеству набранных дома очков в сезоне чемпионата. В случае побед в оставшихся встречах в Москве команда Доменико Тедеско наберет 18 очков, а худшим показателем до этого было 21 очко (тоже 2004 год).

    • «Спартак» идет в таблице шестым.
    • В таблице домашних матчей москвичи занимают 13-ю строчку.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии1
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      Puddle 47 минут назад

      и это не предел! Гы-гы-гы

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