«Спартак» установил антирекорд по домашним поражениям в сезоне и набранным дома очкам

«Спартак» по ходу нынешнего сезона РПЛ проиграл дома семь раз. Это худший показатель для москвичей.

Предыдущим антирекордом «Спартака» было шесть домашних поражений, которые случились в 2004 году.

Также уже сейчас ясно, что «Спартак» установил антирекорд по количеству набранных дома очков в сезоне чемпионата. В случае побед в оставшихся встречах в Москве команда Доменико Тедеско наберет 18 очков, а худшим показателем до этого было 21 очко (тоже 2004 год).