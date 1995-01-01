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    Ларссон: «Спартак» – одна из лучших команд России. Мы в десять раз лучше «Тамбова». Мы должны были сожрать его»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон убежден, что его команда лучше «Тамбова», несмотря на поражение в очном матче 26-го тура РПЛ (2:3). Швед забил один из голов.

    «Проблема в настрое, в головах. Мы — одна из лучших команд России. Объективно, мы в десять раз лучше «Тамбова». Мы должны были играть лучше, быстрее, больше прессинговать и создавать моментов. Было недопустимо упускать победу. Нас освистали болельщики, и они имеют на это полное право. В раздевалке сейчас все очень расстроены. Несколько дней назад мы проиграли ЦСКА, мы играли плохо.

    На этот матч мы должны были выходить голодными, разъярeнными и сожрать этот «Тамбов», но не сделали этого. Почему этого не произошло? Наверное, это вопрос не для меня. Мы должны работать над собой. Забитый гол для меня ничего не значит, потому что «Спартак» проиграл. Спасибо за награду, но всe не очень хорошо», – сказал Ларссон.

    • Шведа признали лучшим игроком матча.
    • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
    • Москвичи остались в таблице шестыми.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      Бухбух 17 минут назад

      Ларссон, наверно, забыл, что Тамбов дважды обыграл Спартак в этом сезоне.

      1
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      Рейтинг: +3532

      alarm 1 час назад

      я тут был, стыдно за спартак писал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ну, вот после таких высказываний, где он принимает команду, которая их победила. Что хорошего хотят потом глоры, чтобы писали про спартак?

      2
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      Рейтинг: +2263

      Axe111 2 часа назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХХААХХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +939

      Puddle 2 часа назад

      гы-гы-гы

      1
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