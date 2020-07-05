Ларссон: «Спартак» – одна из лучших команд России. Мы в десять раз лучше «Тамбова». Мы должны были сожрать его»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон убежден, что его команда лучше «Тамбова», несмотря на поражение в очном матче 26-го тура РПЛ (2:3). Швед забил один из голов.

«Проблема в настрое, в головах. Мы — одна из лучших команд России. Объективно, мы в десять раз лучше «Тамбова». Мы должны были играть лучше, быстрее, больше прессинговать и создавать моментов. Было недопустимо упускать победу. Нас освистали болельщики, и они имеют на это полное право. В раздевалке сейчас все очень расстроены. Несколько дней назад мы проиграли ЦСКА, мы играли плохо.

На этот матч мы должны были выходить голодными, разъярeнными и сожрать этот «Тамбов», но не сделали этого. Почему этого не произошло? Наверное, это вопрос не для меня. Мы должны работать над собой. Забитый гол для меня ничего не значит, потому что «Спартак» проиграл. Спасибо за награду, но всe не очень хорошо», – сказал Ларссон.