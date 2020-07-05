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  • Ларссон: «Спартак» – одна из лучших команд России. Мы в десять раз лучше «Тамбова». Мы должны были сожрать его»

Ларссон: «Спартак» – одна из лучших команд России. Мы в десять раз лучше «Тамбова». Мы должны были сожрать его»

5 июля 2020, 00:47
26

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон убежден, что его команда лучше «Тамбова», несмотря на поражение в очном матче 26-го тура РПЛ (2:3). Швед забил один из голов.

«Проблема в настрое, в головах. Мы — одна из лучших команд России. Объективно, мы в десять раз лучше «Тамбова». Мы должны были играть лучше, быстрее, больше прессинговать и создавать моментов. Было недопустимо упускать победу. Нас освистали болельщики, и они имеют на это полное право. В раздевалке сейчас все очень расстроены. Несколько дней назад мы проиграли ЦСКА, мы играли плохо.

На этот матч мы должны были выходить голодными, разъярeнными и сожрать этот «Тамбов», но не сделали этого. Почему этого не произошло? Наверное, это вопрос не для меня. Мы должны работать над собой. Забитый гол для меня ничего не значит, потому что «Спартак» проиграл. Спасибо за награду, но всe не очень хорошо», – сказал Ларссон.

  • Шведа признали лучшим игроком матча.
  • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
  • Москвичи остались в таблице шестыми.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Ларссон Джордан
Комментарии (26)
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Axe111
1593900017
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХХААХХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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Бухбух
1593909289
Ларссон, наверно, забыл, что Тамбов дважды обыграл Спартак в этом сезоне.
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serppion
1593910888
Объективно, спартаковский денежный мешок в десятки раз толще тамбовского. Но, «Тамбов» как команда получше будет - кроет вас как бык овечку!
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piligrim1986
1593928801
а в итоге грелка порвала тузика, срамота
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evgevg13
1593930816
Объективно, мы в десять раз лучше «Тамбова».На этот матч мы должны были выходить голодными, разъярeнными и сожрать этот «Тамбов. Только не добавил: Но перед игрой нажрались, вышли и подавились. И так каждый раз...
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NewLife
1593931599
Не согласен с Ларссоном. После недавнего разбазаривания игроков, выдавливания Мельги состав Спартак стал очень неровным, и команда показывыает то, на что она способна, как бы это ни было грустно для болельщиков. Ровный состав должен быть главной целью владельцев клуба, но Федун не разбирается в футболе. Рассказов - недисциплинированный оболтус, Джикия поймал звезду и стал тормозным в принятии решений, Крал не выкладыается и по-моему не видит свое будущее в Спартаке. Тедеско делает ошибки с составом и позициями игроком - вообщем, картина мрачная.
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Ганнибал Лектор
1593931954
Пока не научитесь уважать соперника, вас так и будут трепать все, кому не лень
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TOT26
1593932499
Языком только ты лучший, в футболе дно.
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житель СПб
1593938396
Так нельзя писать (говорить)! Это прямое неуважение соперника! И такое отношение к победам не ведет.
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_Marqella_
1593940519
Как говорится счёт на табло....два поражения в сезоне от Тамбова по моему это провал Тодеско....надо гнать....
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