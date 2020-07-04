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    Ларссон – лучший игрок матча с «Тамбовом», несмотря на поражение

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» (2:3). Им стал нападающий хозяев Джордан Ларссон.

    Швед во встрече отметился голом. Он провел на поле 65 минут. Всего в сезоне РПЛ Ларссон провел 22 матча, забил шесть мячей, сделал три результативные передачи.

    • «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз за сезон.
    • Москвичи остались в таблице шестыми.
    • «Тамбов» занимает 12-ю строчку.

    Источник: твиттер РПЛ

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    04.07.2020 21:37
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6151

      paracetamol 2 часа назад

      С каких муев он лучший, если Тамбов выиграл? У проигравших только худшие!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3068

      playsh 2 часа назад

      Заслужил.Джордан один из немногих,кто играет достойно в каждом матче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2208

      житель СПб 2 часа назад

      Глупое и необоснованное решение.

      0
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      Рейтинг: +936

      Puddle 2 часа назад

      такой хрюндель

      -1
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