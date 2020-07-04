Ларссон – лучший игрок матча с «Тамбовом», несмотря на поражение

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» (2:3). Им стал нападающий хозяев Джордан Ларссон.

Швед во встрече отметился голом. Он провел на поле 65 минут. Всего в сезоне РПЛ Ларссон провел 22 матча, забил шесть мячей, сделал три результативные передачи.