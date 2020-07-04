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  • «Арсенал» готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме. Случаев заражения коронавирусом не выявлено

«Арсенал» готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме. Случаев заражения коронавирусом не выявлено

4 июля 2020, 13:53

Оперативный штаб российской Премьер-лиги отреагировал на информацию о положительном тесте на коронавирус у игрока «Арсенала».

Сегодня в 16:30 по московскому времени туляки в гостях сыграют с «Динамо».

«Оперативный штаб в ежедневном режиме получает информацию о проведeнных тестах и количестве заболевших от всех клубов. Накануне мы дополнительно запросили у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.

На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус. Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.

Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», – говорится в заявлении РПЛ.

Источник: Телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Арсенал
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