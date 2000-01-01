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    «Арсенал» готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме. Случаев заражения коронавирусом не выявлено

    Оперативный штаб российской Премьер-лиги отреагировал на информацию о положительном тесте на коронавирус у игрока «Арсенала».

    Сегодня в 16:30 по московскому времени туляки в гостях сыграют с «Динамо».

    «Оперативный штаб в ежедневном режиме получает информацию о проведeнных тестах и количестве заболевших от всех клубов. Накануне мы дополнительно запросили у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.

    На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус. Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.

    Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», – говорится в заявлении РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 13:53
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