«Ювентус» интересуется Джеко

Форвард «Ромы» Эдин Джеко стал трансферной целью «Ювентуса», пишет Football Italia.

По информации источника, на подписании 34-летнего боснийца настаивает главный тренер туринской команды Маурицио Сарри.

Римляне могут пойти на продажу нападающего, поскольку испытывают сейчас финансовые проблемы.