«Ювентус» интересуется Джеко

Форвард «Ромы» Эдин Джеко стал трансферной целью «Ювентуса», пишет Football Italia.
По информации источника, на подписании 34-летнего боснийца настаивает главный тренер туринской команды Маурицио Сарри.
Римляне могут пойти на продажу нападающего, поскольку испытывают сейчас финансовые проблемы.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.
- В текущем сезоне Джеко провел за «Рому» 35 матчей, забил 17 голов и сделал девять ассистов.
Источник: Football Italia