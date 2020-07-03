Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сестра и агент Гризманна обсудит с «Барселоной» положение брата в команде

    Представители нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна недовольны игровым временем футболиста. Сестра и агент француза Мод Гризманн проведет встречу с руководством клуба, пишет Sport.es.

    Мод Гризманн будет узнавать, почему Гризманн нередко остается на скамейке запасных и рассчитывает ли клуб на него в дальнейшем.

    • Брату Гризманна хочется плакать от его игрового времени.
    • «Барселона» купила француза прошлым летом у мадридского «Атлетико».
    • Каталонцы в Примере идут вторыми.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2020 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 4 июля 2020, 16:48

      Потому что гном определяет состав

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Hektor 84 5 июля 2020, 19:18

      кто тебе это сказал? может ты скажешь что он еще сам покупает игроков для барсы? иди гуляй пока не напишешь что нибудь путного а не свое дешевое фуфло !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1

      barinovaalinayyg 3 июля 2020, 22:04

      СЕКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт --=----- https://kutt.it/m5wSDg

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 3 июля 2020, 19:55

      Ну и шоу бы было если бы моя сестра пришла к шефу за меня качать)) куда мир катится

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11