Mundo Deportivo: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави вернется в клуб в статусе главного тренера.

Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Садд».

40-летний специалист принял предложение президента каталонцев Жозепа Бартомеу.

По данным источника, в клубе большинство людей будет рады возвращению Хави.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен вероятнее всего доработает сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из «Барселоны Б».