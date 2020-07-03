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Mundo Deportivo: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

3 июля 2020, 08:29
11

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави вернется в клуб в статусе главного тренера.

Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Садд».

40-летний специалист принял предложение президента каталонцев Жозепа Бартомеу.

По данным источника, в клубе большинство людей будет рады возвращению Хави.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен вероятнее всего доработает сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из «Барселоны Б».

  • Перед паузой на карантин в Примере «Барселона» лидировала в чемпионате.
  • Сейчас отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет четыре очка.
  • Хави выступал за «Барселону» с 1991 по 2015 год.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Аль-Садд Сетьен Энрике Хави
Комментарии (11)
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neveldomha
1593756668
Что это будет за тренер, если его золотомяченный будет в опу посылать. если что не так.
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Mister_Tomsk
1593757189
было бы интересно посмотреть, кто через пол года будет тренером после хави)))
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giluxa1963
1593757787
надо тогда золотого писюна продавать вместе они не уживутся
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Cules2013
1593757867
Поживём-увидим. Наверное, Хави всё же не стал ждать ухода Бартомеу, самому тоже хочется поработать и клубу родному помочь, а того гляди, что сделают новым тренером Кумана и придётся ждать своего шанса ещё ни один год.
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Hektor 84
1593772615
Если только разгонят руководство во главе с президентом. Может получиться хорошая история!!!
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Saracen Jr
1593777181
Ещё один хороший тренер обосрется из-за нашего гениального руководства и состава дедов и его уволят. Вот честно, не понимаю вообще. Нужен результат? Так возьмите анчелотти. Нужна игра? Так уже для этого сетьен взяли, а состава под игру нет. Что с хави изменится?
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Йост
1593784627
Для тренера самое главное: первое - найти контакт с руководством и игроками, второе - довести до игроков свою игровую концепцию и игровую мысль, тактическую идею, и стратегию за счет чего этого можно добиться. Для этого возможно придется с кем-то и расстаться, а кого-то приобрести. И третье - нужно хоть какое-то время для до того, чтобы все это отладить.
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