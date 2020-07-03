Mundo Deportivo: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави вернется в клуб в статусе главного тренера.
Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Садд».
40-летний специалист принял предложение президента каталонцев Жозепа Бартомеу.
По данным источника, в клубе большинство людей будет рады возвращению Хави.
Нынешний главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен вероятнее всего доработает сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из «Барселоны Б».
- Перед паузой на карантин в Примере «Барселона» лидировала в чемпионате.
- Сейчас отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет четыре очка.
- Хави выступал за «Барселону» с 1991 по 2015 год.
Источник: Mundo Deportivo