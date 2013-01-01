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    Mundo Deportivo: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави вернется в клуб в статусе главного тренера.

    Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Садд».

    40-летний специалист принял предложение президента каталонцев Жозепа Бартомеу.

    По данным источника, в клубе большинство людей будет рады возвращению Хави.

    Нынешний главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен вероятнее всего доработает сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из «Барселоны Б».

    • Перед паузой на карантин в Примере «Барселона» лидировала в чемпионате.
    • Сейчас отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет четыре очка.
    • Хави выступал за «Барселону» с 1991 по 2015 год.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +10231

      Cules2013 12 минут назад

      Поживём-увидим. Наверное, Хави всё же не стал ждать ухода Бартомеу, самому тоже хочется поработать и клубу родному помочь, а того гляди, что сделают новым тренером Кумана и придётся ждать своего шанса ещё ни один год.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1930

      giluxa1963 14 минут назад

      надо тогда золотого писюна продавать вместе они не уживутся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1556

      Mister_Tomsk 24 минуты назад

      было бы интересно посмотреть, кто через пол года будет тренером после хави)))

      1
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      Рейтинг: +1832

      neveldomha 32 минуты назад

      Что это будет за тренер, если его золотомяченный будет в опу посылать. если что не так.

      -1
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      Рейтинг: +10231

      Cules2013 > neveldomha 14 минут назад

      долго думал, чтобы такую ахинею сочинить?
      В своё время говорили, что у Хави в команде был статус выше, чем у Месси.

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