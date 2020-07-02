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  • Влашич – о фанатах ЦСКА: «Они любят меня. Никогда не видел такого отношения от болельщиков»

Влашич – о фанатах ЦСКА: «Они любят меня. Никогда не видел такого отношения от болельщиков»

2 июля 2020, 14:58
5

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от взаимоотношений с болельщиками клуба.

«Они узнают, подходят, поздравляют. У меня такое чувство, что фанаты ЦСКА любят меня. Всякий раз, когда я иду в магазин или за кофе, кто-то подходит ко мне и говорит: «Спасибо за игру». Я никогда не видел такого отношения от фанатов», – рассказал Влашич.

  • Хорват был куплен ЦСКА в 2019 году у «Эвертона». До этого Влашич год играл за москвичей на правах аренды.
  • В этом сезоне полузащитник – лучший бомбардир ЦСКА в РПЛ. Он забил девять голов в 25 играх.

Источник: tportal.hr

Хорватский новостной портал о спорте, бизнесе, технологиях и культуре.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (5)
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sobaka120982
1593694235
Красич,Олич ,Тошич - всех любили
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AZ
1593700918
Фотку конечно бомбардир на его профиле вставил мягко говоря - такую себе...
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prtcs
1593762377
Спасибо за игру....
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river31
1593788635
Неплохой игрок. Много пользы команде приносит.
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