Влашич – о фанатах ЦСКА: «Они любят меня. Никогда не видел такого отношения от болельщиков»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от взаимоотношений с болельщиками клуба.
«Они узнают, подходят, поздравляют. У меня такое чувство, что фанаты ЦСКА любят меня. Всякий раз, когда я иду в магазин или за кофе, кто-то подходит ко мне и говорит: «Спасибо за игру». Я никогда не видел такого отношения от фанатов», – рассказал Влашич.
- Хорват был куплен ЦСКА в 2019 году у «Эвертона». До этого Влашич год играл за москвичей на правах аренды.
- В этом сезоне полузащитник – лучший бомбардир ЦСКА в РПЛ. Он забил девять голов в 25 играх.
Источник: tportal.hr
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