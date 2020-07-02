Влашич – о фанатах ЦСКА: «Они любят меня. Никогда не видел такого отношения от болельщиков»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от взаимоотношений с болельщиками клуба.

«Они узнают, подходят, поздравляют. У меня такое чувство, что фанаты ЦСКА любят меня. Всякий раз, когда я иду в магазин или за кофе, кто-то подходит ко мне и говорит: «Спасибо за игру». Я никогда не видел такого отношения от фанатов», – рассказал Влашич.