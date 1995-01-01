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    Влашич – о фанатах ЦСКА: «Они любят меня. Никогда не видел такого отношения от болельщиков»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от взаимоотношений с болельщиками клуба.

    «Они узнают, подходят, поздравляют. У меня такое чувство, что фанаты ЦСКА любят меня. Всякий раз, когда я иду в магазин или за кофе, кто-то подходит ко мне и говорит: «Спасибо за игру». Я никогда не видел такого отношения от фанатов», – рассказал Влашич.

    • Хорват был куплен ЦСКА в 2019 году у «Эвертона». До этого Влашич год играл за москвичей на правах аренды.
    • В этом сезоне полузащитник – лучший бомбардир ЦСКА в РПЛ. Он забил девять голов в 25 играх.

    Источник: tportal.hr

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      AZ 21 минуту назад

      Фотку конечно бомбардир на его профиле вставил мягко говоря - такую себе...

      0
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      Рейтинг: +132

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Да, Влашич - красавчик, тянет команду в такое непростое для ЦСКА время.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1736

      sobaka120982 2 часа назад

      Красич,Олич ,Тошич - всех любили

      5
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