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  • Уткин: «Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Это разукрасит матчи клуба и напомнит о его традициях»

Уткин: «Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Это разукрасит матчи клуба и напомнит о его традициях»

2 июля 2020, 13:45
5

Журналист и видеоблогер Василий Уткин предложил «Локомотиву» использовать на матчах маскота в виде павиана. По словам Уткина, это поможет клубу вернуть доверие болельщиков.

«Локомотив» два матча выиграл, еще в одном сыграл вничью. В прекрасной форме Алексей Миранчук. Да, это были команды из нижней части турнирной таблицы, но как будто бы при прежнем руководстве «Локомотив» славился постоянными победами в таких матчах.

Разумеется, что при этом болельщики все равно недовольны. Я думаю, надо задуматься – все равно чего-то болельщикам не хватает. А чего им может не хватать? Качества игры? Но у кого оно сейчас хорошее. Только у «Зенита», и то, потому что соперники не играют ни во что.

Думаю, «Локомотиву» не хватает того ощущения, которое у болельщиков было всегда. Это повод задуматься сейчас о маскоте. Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Он способен скакать на бровке, издавать нечленораздельные крики, при этом он довольно мирный, если с ним правильно обращаться. Короче говоря, павиан – это нереализованный маскот «Локомотива». Я вношу это предложение. Мне кажется, это будет очень достойное нововведение. Матчи «Локомотива» это очень разукрасит и напомнит кому-то о традициях», – сказал Уткин.

  • После рестарта чемпионата «Локомотив» выиграл у «Оренбурга» и «Рубина», сыграв вничью с «Крыльями Советов».
  • Алексей Миранчук забил все мячи команды в эти матчах.
  • Москвичи находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 11 очков.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Уткин Василий
Комментарии (5)
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Korsar_03
1593687382
Вася, как обычно, обдолбился и порет чушь)
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serppion
1593691292
Пороть подобную чушь я могу километрами. И про павианов, и про жирных уток. Но, стесняюсь - стыдно. А Бомбардир такую хрень печатает...
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фанат джигурды
1593699437
Я вношу предложение сделать символом Уткина общественный туалет, полгода незнающий уборки.
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Cules2013
1593704508
Вася дотрындится, что ему кто-то из-за угла кислотой лицо подправит, или рёбра пересчитает с целью инвентаризации, вдруг лишние есть, ненужные. Уже когда-то же был прецедент, что на него чуть ли не напали за его трепотню галимую.
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GreyDM
1593718062
блин...по- ходу опять прибухнул...
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