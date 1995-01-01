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    Уткин: «Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Это разукрасит матчи клуба и напомнит о его традициях»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин предложил «Локомотиву» использовать на матчах маскота в виде павиана. По словам Уткина, это поможет клубу вернуть доверие болельщиков.

    «Локомотив» два матча выиграл, еще в одном сыграл вничью. В прекрасной форме Алексей Миранчук. Да, это были команды из нижней части турнирной таблицы, но как будто бы при прежнем руководстве «Локомотив» славился постоянными победами в таких матчах.

    Разумеется, что при этом болельщики все равно недовольны. Я думаю, надо задуматься – все равно чего-то болельщикам не хватает. А чего им может не хватать? Качества игры? Но у кого оно сейчас хорошее. Только у «Зенита», и то, потому что соперники не играют ни во что.

    Думаю, «Локомотиву» не хватает того ощущения, которое у болельщиков было всегда. Это повод задуматься сейчас о маскоте. Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Он способен скакать на бровке, издавать нечленораздельные крики, при этом он довольно мирный, если с ним правильно обращаться. Короче говоря, павиан – это нереализованный маскот «Локомотива». Я вношу это предложение. Мне кажется, это будет очень достойное нововведение. Матчи «Локомотива» это очень разукрасит и напомнит кому-то о традициях», – сказал Уткин.

    • После рестарта чемпионата «Локомотив» выиграл у «Оренбурга» и «Рубина», сыграв вничью с «Крыльями Советов».
    • Алексей Миранчук забил все мячи команды в эти матчах.
    • Москвичи находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 11 очков.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1045

      фанат джигурды 44 минуты назад

      Я вношу предложение сделать символом Уткина общественный туалет, полгода незнающий уборки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2990

      serppion 3 часа назад

      Пороть подобную чушь я могу километрами. И про павианов, и про жирных уток. Но, стесняюсь - стыдно. А Бомбардир такую хрень печатает...

      0
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      Рейтинг: +1630

      Genz 3 часа назад

      Павлиный прикид Уткина гомосексуалиста разнообразит его встречи с гламурными мужчинами. Локомотиву достаточно две шпалы на флаге

      2
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      Рейтинг: +26

      FCLM_FCRM 4 часа назад

      Вася, как обычно, обдолбился и порет чушь)

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      Рейтинг: +20719

      пьяныйхоровод > FCLM_FCRM 59 минут назад

      Сейчас Василиса какую-нибудь х.е.р.ь про Зенит напишет - враз станет адекватным и хорошим .

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