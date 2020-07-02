Уткин: «Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Это разукрасит матчи клуба и напомнит о его традициях»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин предложил «Локомотиву» использовать на матчах маскота в виде павиана. По словам Уткина, это поможет клубу вернуть доверие болельщиков.

«Локомотив» два матча выиграл, еще в одном сыграл вничью. В прекрасной форме Алексей Миранчук. Да, это были команды из нижней части турнирной таблицы, но как будто бы при прежнем руководстве «Локомотив» славился постоянными победами в таких матчах.

Разумеется, что при этом болельщики все равно недовольны. Я думаю, надо задуматься – все равно чего-то болельщикам не хватает. А чего им может не хватать? Качества игры? Но у кого оно сейчас хорошее. Только у «Зенита», и то, потому что соперники не играют ни во что.

Думаю, «Локомотиву» не хватает того ощущения, которое у болельщиков было всегда. Это повод задуматься сейчас о маскоте. Маскотом «Локомотива» должен стать павиан. Он способен скакать на бровке, издавать нечленораздельные крики, при этом он довольно мирный, если с ним правильно обращаться. Короче говоря, павиан – это нереализованный маскот «Локомотива». Я вношу это предложение. Мне кажется, это будет очень достойное нововведение. Матчи «Локомотива» это очень разукрасит и напомнит кому-то о традициях», – сказал Уткин.