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    «Это просто катастрофа». Бакаев в матче с ЦСКА сделал 12 передач и ошибся в половине из них

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил статистику полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Хавбек ошибся в половине передач.

    «Человек за 89 минут сделал 12 пасов, из них шесть – точных. Это не просто очень плохо, это просто катастрофа. У игрока его амплуа должна быть точность не менее 80 процентов. За весь матч Бакаев коснулся мяча 23 раза», – сказал Симонов.

    • Бакаеву исполнилось 24 года.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Москвичи в РПЛ идут седьмыми.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1678

      Ганнибал Лектор 44 минуты назад

      Зато, если почитать мясные ветки, то во всем виноват газпром и Зенит. Даже Джикия узрел судейский заговор против спартака. А тут 10-ка за весь матч 6 точных передач отдаёт. Ну круто же

      2
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      Рейтинг: +8441

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Зато в сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2471

      "supermax" 1 час назад

      его на поле и не было как-будто в матче

      1
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