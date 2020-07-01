«Это просто катастрофа». Бакаев в матче с ЦСКА сделал 12 передач и ошибся в половине из них

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил статистику полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Хавбек ошибся в половине передач.

«Человек за 89 минут сделал 12 пасов, из них шесть – точных. Это не просто очень плохо, это просто катастрофа. У игрока его амплуа должна быть точность не менее 80 процентов. За весь матч Бакаев коснулся мяча 23 раза», – сказал Симонов.