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  • «Это просто катастрофа». Бакаев в матче с ЦСКА сделал 12 передач и ошибся в половине из них

«Это просто катастрофа». Бакаев в матче с ЦСКА сделал 12 передач и ошибся в половине из них

1 июля 2020, 18:26
15

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил статистику полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Хавбек ошибся в половине передач.

«Человек за 89 минут сделал 12 пасов, из них шесть – точных. Это не просто очень плохо, это просто катастрофа. У игрока его амплуа должна быть точность не менее 80 процентов. За весь матч Бакаев коснулся мяча 23 раза», – сказал Симонов.

  • Бакаеву исполнилось 24 года.
  • Игрок – воспитанник «Спартака».
  • Москвичи в РПЛ идут седьмыми.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (15)
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"supermax"
1593617986
его на поле и не было как-будто в матче
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Skull_Boy
1593618390
Зато в сборной
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Ганнибал Лектор
1593618988
Зато, если почитать мясные ветки, то во всем виноват газпром и Зенит. Даже Джикия узрел судейский заговор против спартака. А тут 10-ка за весь матч 6 точных передач отдаёт. Ну круто же
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NewLife
1593621921
Непонятно, почему Тед не разрешал ему бегать в атаку за среднюю линию. У Бакаева очень хорошо получается играть впереди на правом краю. Почему его туда не ставят ?
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piligrim1986
1593622044
ну и что? бывает. или у нас есть кто-то, кто не ошибается?
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MDAR
1593632309
Больше чем уверен, что помня предыдущие матчи Гончаренко дал команду плотнее играть с Бакаевым. Отсюда и результат. Он все таки не Меси, чтобы на одном квадратном метре обыгрывать двух соперников. Не надо паники, главные матчи впереди.
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СвинкаСправедливости
1593664162
Почти всего его действия на поле создают проблемы для Спартака. Почти все его результативные действия становятся таковым только за счёт работы остальных игроков, которые исправляют его явные ошибки в передачах. Как только он перестаёт участвовать в атаке, команда начинает нормально играть. Любой человек в команде выполняет его прямые обязанности лучше. Крал, Зобнин, центральные защитники (!), да любой человек играет лучше. С ним в бесполезности может сравниваться только Мирзов.
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