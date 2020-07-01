«Желаем, чтобы №10 вдохновлял на большие победы». Сборная России и «Спартак» поздравили Бакаева с днем рождения

Сборная России и «Спартак» поздравили полузащитника Зелимхана Бакаева с днем рождения. Ему исполнилось 24 года.

«Желаем, чтобы родная левая никогда не подводила и всегда была нацелена на передачи и голы, а №10 на спине вдохновлял на большие победы со «Спартаком» и сборной страны», – написал клуб.

«В 2019-м Бакаев дебютировал за сборную и запомнился хорошей игрой. Сегодня Зелимхану – 24. Поздравляем и желаем много-много голов и результативных передач», – написала сборная.

Бакаев – уроженец Ингушетии.

Игрок – воспитанник «Спартака».

Москвичи в РПЛ идут седьмыми.

Фото: твиттер «Спартака».