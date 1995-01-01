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    «Желаем, чтобы №10 вдохновлял на большие победы». Сборная России и «Спартак» поздравили Бакаева с днем рождения

    Сборная России и «Спартак» поздравили полузащитника Зелимхана Бакаева с днем рождения. Ему исполнилось 24 года.

    «Желаем, чтобы родная левая никогда не подводила и всегда была нацелена на передачи и голы, а №10 на спине вдохновлял на большие победы со «Спартаком» и сборной страны», – написал клуб.

    «В 2019-м Бакаев дебютировал за сборную и запомнился хорошей игрой. Сегодня Зелимхану – 24. Поздравляем и желаем много-много голов и результативных передач», – написала сборная.

    • Бакаев – уроженец Ингушетии.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Москвичи в РПЛ идут седьмыми.

    Фото: твиттер «Спартака».

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5165

      JTherry 1 час назад

      с днем рождения, Зелимхан! успехов в карьере!!! а "подарком" вчера могла бы стать победа...

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      Рейтинг: +961

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      24 года? Всё, его уже не научить играть в футбол.

      0
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