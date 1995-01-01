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    Беляев, Лесовой и Луценко выйдут у «Арсенала» с первых минут на матч с «Ахматом», Глушаков в старте у грозненцев

    Стали известны составы на сегодняшнюю игру 25-го тура РПЛ «Арсенал»«Ахмат». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

    Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, К. Кангва, Громыко, Коалев, Минаев.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Силва, Харин, Понсе.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Ромеро, Х. Кадыров, Раванелли, Митришев, А. Кадыров, Визеу.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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