Беляев, Лесовой и Луценко выйдут у «Арсенала» с первых минут на матч с «Ахматом», Глушаков в старте у грозненцев

Стали известны составы на сегодняшнюю игру 25-го тура РПЛ «Арсенал» – «Ахмат». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, К. Кангва, Громыко, Коалев, Минаев.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Силва, Харин, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Ромеро, Х. Кадыров, Раванелли, Митришев, А. Кадыров, Визеу.