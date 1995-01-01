Малком – лучший игрок «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» по версии фанатов. Он не отметился результативными действиями

Болельщики «Зенита» определили лучшего футболиста команды в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Им стал бразилец Малком.

Экс-футболист «Барселоны» в матче с самарцами не отметился результативными действиями. В игре дубль с пенальти оформил Артем Дзюба.