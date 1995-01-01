Малком – лучший игрок «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» по версии фанатов. Он не отметился результативными действиями

Хаха. Вот уже и за шоколадных педикулезные топят. Переобулись? Позорники.
Болельщики «Зенита» определили лучшего футболиста команды в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Им стал бразилец Малком.
Экс-футболист «Барселоны» в матче с самарцами не отметился результативными действиями. В игре дубль с пенальти оформил Артем Дзюба.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Малком в сезоне РПЛ провел семь матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
- Завтра, 1 июля, «Зенит» встретится с «Тамбовом» в 25-м туре.