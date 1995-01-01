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    Малком – лучший игрок «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» по версии фанатов. Он не отметился результативными действиями

    Болельщики «Зенита» определили лучшего футболиста команды в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Им стал бразилец Малком.

    Экс-футболист «Барселоны» в матче с самарцами не отметился результативными действиями. В игре дубль с пенальти оформил Артем Дзюба.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Малком в сезоне РПЛ провел семь матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
    • Завтра, 1 июля, «Зенит» встретится с «Тамбовом» в 25-м туре.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +817

      valkam72 53 минуты назад

      Хаха. Вот уже и за шоколадных педикулезные топят. Переобулись? Позорники.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1388

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Больше всего мне жаль за незасчитанный гол Малкома в том матче...красиво было..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3287

      alarm 1 час назад

      так-то он красивый гол забил, но из-за офсайда дзюбы отменили. позор спартаку.

      1
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      Рейтинг: +6020

      paracetamol > alarm 33 минуты назад

      Отличный гол был.

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