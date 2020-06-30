Еременко, Попов и Норманн могут сыграть с «Краснодаром»

По информации «Рейтинга букмекеров», сегодня Роспотребнадзор может выдать разрешение на тренировки пяти футболистам «Ростова», у которых выявляли коронавирус.

Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста. Если у игроков будет по три отрицательных анализа подряд, Роспотребнадзор допустит их до тренировок с командой.