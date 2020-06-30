Еременко, Попов и Норманн могут сыграть с «Краснодаром»

По информации «Рейтинга букмекеров», сегодня Роспотребнадзор может выдать разрешение на тренировки пяти футболистам «Ростова», у которых выявляли коронавирус.
Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста. Если у игроков будет по три отрицательных анализа подряд, Роспотребнадзор допустит их до тренировок с командой.
- Ранее от коронавируса полностью вылечился Хорен Байрамян.
- «Ростов» сыграет с «Краснодаром» 1 июля.
Источник: «Рейтинг букмекеров»