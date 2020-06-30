Игроки «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

отрицательные тесты сдали, а положительные где?
Футболисты и представители тренерского штаба «Уфы» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 25-го тура РПЛ против «Рубина».
Как сообщает клубная пресс-служба, все результаты тестов, сделанных методом ПЦР, оказались отрицательными.
- Матч «Уфа» – «Рубин» состоится 1 июня. Начало игры – в 15:00 мск.
- После 24 туров уфимцы занимают в турнирной таблице РПЛ 8-е место (31 очко).
Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошeл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Рубином».Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат pic.twitter.com/sMni1Ceas1— ФК УФА (@UfaFc) June 30, 2020