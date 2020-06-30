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    Игроки «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

    Футболисты и представители тренерского штаба «Уфы» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 25-го тура РПЛ против «Рубина».

    Как сообщает клубная пресс-служба, все результаты тестов, сделанных методом ПЦР, оказались отрицательными.

    • Матч «Уфа» – «Рубин» состоится 1 июня. Начало игры – в 15:00 мск.
    • После 24 туров уфимцы занимают в турнирной таблице РПЛ 8-е место (31 очко).

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +480

      АКМ-74У 13 минут назад

      отрицательные тесты сдали, а положительные где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3640

      Борат 1 час назад

      после игры с хряками надо тесты на свиной грипп сдавать !
      гыгы

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