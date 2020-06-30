Игроки «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Футболисты и представители тренерского штаба «Уфы» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 25-го тура РПЛ против «Рубина».

Как сообщает клубная пресс-служба, все результаты тестов, сделанных методом ПЦР, оказались отрицательными.

Матч «Уфа» – «Рубин» состоится 1 июня. Начало игры – в 15:00 мск.

После 24 туров уфимцы занимают в турнирной таблице РПЛ 8-е место (31 очко).