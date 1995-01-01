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    ЦСКА и «Спартак» рассудит Еськов, Карасев – на VAR

    Назначены главные арбитры на 25-й тур РПЛ.

    Центральную встречу тура между ЦСКА и «Спартаком» рассудит Алексей Еськов. Сергей Карасев в этом матче будет отвечать за VAR. Дерби состоится 30 июня.

    Главным арбитром матча «Ростов»«Краснодар» назначен Виталий Мешков, игру «Тамбов»«Зенит» рассудит Михаил Вилков.

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2194

      Fancyfall 2 минуты назад

      с таким уровнем судейства и вар надо совершенствовать игру, создавать и реализовывать моменты, которые ни одна с*ка не сможет трактовать в чужую пользу!

      0
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      Рейтинг: +3570

      Борат 31 минуту назад

      Ещё не успели остыть спартаковские пердаки после фиаско с уфой , а тут новый пожар ! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +5981

      paracetamol 43 минуты назад

      Алексей Еськов и Сергей Карасев разругаются!

      1
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      Рейтинг: +2319

      KPCCSPB 55 минут назад

      Конечно Зенит всё купил, особенно в чемпе,в котором он итак победил, доказав игрой на голову выше соперника.

      3
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      Рейтинг: +17294

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Вилков и Питер - особая синергия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9384

      ufos73 1 час назад

      Огласите весь список!
      Но я уже догадываюсь, что Кукуян судит Оренбург или Сычи...
      Газпром чемпион!

      0
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      Рейтинг: +36

      Фанат Рубина 1 час назад

      Главным арбитром матча «Ростов» – «Краснодар» назначен Виталий Мешков, игру «Тамбов» – «Зенит» рассудит Михаил Вилков.
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      Кто бы сомневался, что зенит не поставит карманных судей на себя и соперников!!!

      2
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      Рейтинг: +2606

      Павелий 1 час назад

      Вилков и Зенит... Ничего не меняется. Одна из первых ссылок в гугле даёт информацию с сайта zenit history, где отдельная страница про то, какой он молодец (23 победы Зенита в 33 матчах на коннц 2019 года). Сочувствую Тамбову.

      3
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      Рейтинг: +4309

      САДЫЧОК 1 час назад

      Один или даже трое уже сидели на ВАР , ...Как можно не увидеть километровое пересечение линии ?!...Это преступники , вместе с судьей матча !

      0
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      Рейтинг: +280

      AleSan4es > САДЫЧОК 1 час назад

      А где еще скажи у мяса?

      0
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      Рейтинг: +1848

      Cleaner 2 часа назад

      Судьи однозначно будут судить в пользу москвичей!

      -1
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      Рейтинг: +530

      vsespartak01 > Cleaner 1 час назад

      а кто играет?не москва что ль?

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