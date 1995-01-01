ЦСКА и «Спартак» рассудит Еськов, Карасев – на VAR

с таким уровнем судейства и вар надо совершенствовать игру, создавать и реализовывать моменты, которые ни одна с*ка не сможет трактовать в чужую пользу!
Назначены главные арбитры на 25-й тур РПЛ.
Центральную встречу тура между ЦСКА и «Спартаком» рассудит Алексей Еськов. Сергей Карасев в этом матче будет отвечать за VAR. Дерби состоится 30 июня.
Главным арбитром матча «Ростов» – «Краснодар» назначен Виталий Мешков, игру «Тамбов» – «Зенит» рассудит Михаил Вилков.
- 25-й тур откроется матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов».
- Турнирную таблицу с 9-очковым отрывом возглавляет «Зенит».