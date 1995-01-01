ЦСКА и «Спартак» рассудит Еськов, Карасев – на VAR

Назначены главные арбитры на 25-й тур РПЛ.

Центральную встречу тура между ЦСКА и «Спартаком» рассудит Алексей Еськов. Сергей Карасев в этом матче будет отвечать за VAR. Дерби состоится 30 июня.

Главным арбитром матча «Ростов» – «Краснодар» назначен Виталий Мешков, игру «Тамбов» – «Зенит» рассудит Михаил Вилков.