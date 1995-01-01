Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Надо радоваться, что никто не умер»

Да, Ростову надо посочувствовать. После карантина, без тренировок и на жаре... Но выдержали!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 24-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Он призвал радоваться, что все остались живы.
«Что здесь оценивать. Какую игру можно оценивать после двухнедельной паузы? Не хочу оценивать даже, разбирать игру. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался», – сказал Карпин на пресс-конференции.
- «Ростов» поднялся в зону Лиги чемпионов.
- В прошлом туре южане проиграли «Сочи» со счетом 1:10.
- «Арсенал» потерпел в РПЛ четвертое поражение подряд.