Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Надо радоваться, что никто не умер»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 24-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Он призвал радоваться, что все остались живы.

«Что здесь оценивать. Какую игру можно оценивать после двухнедельной паузы? Не хочу оценивать даже, разбирать игру. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался», – сказал Карпин на пресс-конференции.