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    Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Надо радоваться, что никто не умер»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 24-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Он призвал радоваться, что все остались живы.

    «Что здесь оценивать. Какую игру можно оценивать после двухнедельной паузы? Не хочу оценивать даже, разбирать игру. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался», – сказал Карпин на пресс-конференции.

    • «Ростов» поднялся в зону Лиги чемпионов.
    • В прошлом туре южане проиграли «Сочи» со счетом 1:10.
    • «Арсенал» потерпел в РПЛ четвертое поражение подряд.

    Источник: ютуб-канал «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5970

      paracetamol 2 часа назад

      Да, Ростову надо посочувствовать. После карантина, без тренировок и на жаре... Но выдержали!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +981

      Январь 59 3 часа назад

      Почему должны были умереть? Что вышли с температурой? Все были после тяжёлых для сердца капельниц? После чего умирать то? Все молодые здоровые все тренированные. Создаётся впечатление , что В.Г. никак не выйдет из роли. Слишком много эмоций и артистизма. Не подумайте , что я в чем то их всех обвиняю, нет... Глядя со стороны смешно слушать и читать подобное

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