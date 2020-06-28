«Рома» предложила Джеко продлить контракт. Босниец входит в пятерку лучших бомбардиров римлян

«Рома» хотела бы продлить контракт с нападающим Эдином Джеко. Сейчас соглашение действует до 2022 года, и римляне предложили форварду переподписать его до 2023 года, пишет Николо Скира.

По нынешнему соглашению боснийский футболист получает 6 миллионов евро в год. На рынке игрок стоит 11 миллионов евро.