«Рома» предложила Джеко продлить контракт. Босниец входит в пятерку лучших бомбардиров римлян

«Рома» хотела бы продлить контракт с нападающим Эдином Джеко. Сейчас соглашение действует до 2022 года, и римляне предложили форварду переподписать его до 2023 года, пишет Николо Скира.
По нынешнему соглашению боснийский футболист получает 6 миллионов евро в год. На рынке игрок стоит 11 миллионов евро.
- 34-летний Джеко входит в топ-пять лучших бомбардиров «Ромы».
- В текущем сезоне Серии А нападающий провел 25 матчей, забил 14 голов, сделал четыре результативные передачи.
- «Рома» идет в таблице в зоне Лиги Европы.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.