Карпин: «В победе «Ростова» над «Арсеналом» больше преодоления на характере»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин охарактеризовал победу в 24-м туре над «Арсеналом» (2:1). Перед встречей южане не тренировались из-за карантина по коронавирусу.

«Когда стало окончательно понятно, каким составом команда сегодня выйдет на матч? После вчерашних тестов.

Ранняя замена Элдора Шомуродова была из-за того, что он почувствовал дискомфорт в ноге. Конкретно не могу сказать, в каком месте. Решили не рисковать, травмироваться сейчас нельзя вообще. Если травмировался на две недели, то можно сказать, что до конца чемпионата. Во избежание всяких рисков решили сделать так, чтобы Элдор не получил более серьeзную травму.

Почему так мало замен использовали? Ну, у нас было четыре. Что касается пятой — посмотрите на нашу скамейку.

Чего в этой победе больше — мастерства, характера или преодоления? Преодоления на характере», – сказал Карпин «Чемпионату».