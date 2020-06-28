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  • Карпин: «В победе «Ростова» над «Арсеналом» больше преодоления на характере»

Карпин: «В победе «Ростова» над «Арсеналом» больше преодоления на характере»

28 июня 2020, 09:22
1

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин охарактеризовал победу в 24-м туре над «Арсеналом» (2:1). Перед встречей южане не тренировались из-за карантина по коронавирусу.

«Когда стало окончательно понятно, каким составом команда сегодня выйдет на матч? После вчерашних тестов.

Ранняя замена Элдора Шомуродова была из-за того, что он почувствовал дискомфорт в ноге. Конкретно не могу сказать, в каком месте. Решили не рисковать, травмироваться сейчас нельзя вообще. Если травмировался на две недели, то можно сказать, что до конца чемпионата. Во избежание всяких рисков решили сделать так, чтобы Элдор не получил более серьeзную травму.

Почему так мало замен использовали? Ну, у нас было четыре. Что касается пятой — посмотрите на нашу скамейку.

Чего в этой победе больше — мастерства, характера или преодоления? Преодоления на характере», – сказал Карпин «Чемпионату».

  • «Ростов» поднялся в зону Лиги чемпионов.
  • В прошлом туре южане проиграли «Сочи» со счетом 1:10.
  • «Арсенал» потерпел в РПЛ четвертое поражение подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Карпин Валерий
Комментарии (1)
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Январь 59
1593332347
Команда из за короновируса не тренировалась!!! Можно подумать весь состав полгода лежал в больнице. Перед рестартом было больше месяца на тренировки , и тут за неделю все утратили. Ну ладно бы ещё с взаимопониманием на поле. Но физподготовка за неделю куда пропала? Ещё в конце первого тайма перестали бегать. Что и 50% нагрузок не осилили? Ну не смешите.
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