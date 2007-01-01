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    Игрок «Крузейро» Энрике выжил после ДТП. Его автомобиль упал с 200-метровой скалы

    Футболист бразильского «Крузейро» Энрике попал в ДТП. Его автомобиль упал с 200-метровой скалы, однако спортсмен выжил, информирует Globo Esporte.

    Инцидент произошел в окрестностях государственного парка Рока Мола. Игрока эвакуировали четыре спасательные машины. Из-за шока Энрике сразу не мог рассказать, что произошло. Он отделался ссадинами.

    • В прошлом сезоне Серии А Энрике провел 33 матча.
    • «Крузейро» по итогам прошлого сезона покинул Серию А.
    • Сейчас Энрике находится в аренде во «Флуминенсе».

    Источник: Globo Esporte

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