Игрок «Крузейро» Энрике выжил после ДТП. Его автомобиль упал с 200-метровой скалы

Футболист бразильского «Крузейро» Энрике попал в ДТП. Его автомобиль упал с 200-метровой скалы, однако спортсмен выжил, информирует Globo Esporte.
Инцидент произошел в окрестностях государственного парка Рока Мола. Игрока эвакуировали четыре спасательные машины. Из-за шока Энрике сразу не мог рассказать, что произошло. Он отделался ссадинами.
- В прошлом сезоне Серии А Энрике провел 33 матча.
- «Крузейро» по итогам прошлого сезона покинул Серию А.
- Сейчас Энрике находится в аренде во «Флуминенсе».
Источник: Globo Esporte