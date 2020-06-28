Игрок «Крузейро» Энрике выжил после ДТП. Его автомобиль упал с 200-метровой скалы

Футболист бразильского «Крузейро» Энрике попал в ДТП. Его автомобиль упал с 200-метровой скалы, однако спортсмен выжил, информирует Globo Esporte.

Инцидент произошел в окрестностях государственного парка Рока Мола. Игрока эвакуировали четыре спасательные машины. Из-за шока Энрике сразу не мог рассказать, что произошло. Он отделался ссадинами.