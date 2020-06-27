Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Игрокам «Ростова» можно памятник ставить»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий телеканалу «Матч Премьер» после матча 24-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Футболисты южан перед встречей не тренировались из-за карантина.

– Сегодня, наверное, победа достигнута прежде всего за счет морально-волевых качеств?

– Естественно, да. Пока хоть какие-то силы были, можно говорить про какую-то игру, потом... Я думаю, этим ребятам можно вообще памятник ставить после такой подготовки, которая у нас была эти две недели, после всего того, что произошло. То, что они сотворили сегодня... Ну, добыли три очка. Можно памятник поставить.

– На что делали ставку, что говорили перед матчем?

– То, что я говорил перед матчем, останется в раздевалке. Естественно, я не буду говорить. Говорил, что первые минуты особенно важны для нас, мы понимали, что наше состояние физическое, мягко говоря, не самое лучшее.

Хотели попробовать сразу включиться, если еще и получится забить, чтобы почувствовать уверенность... Ну, так получилось, понятно, что это ничего не запланируешь, но слава богу – так получилось.

– Как теперь восстанавливаться, набирать форму? Календарь очень сжатый.

– Как все команды восстанавливаются, так же будем восстанавливаться. Дай бог, будут возвращаться игроки, которых сегодня не было даже в заявке. Ну, будем вылезать из этого... э-э-э.. вылезать из этой ситуации, так назовем.