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  • Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Игрокам «Ростова» можно памятник ставить»

Карпин – после победы над «Арсеналом»: «Игрокам «Ростова» можно памятник ставить»

27 июня 2020, 23:46
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий телеканалу «Матч Премьер» после матча 24-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). Футболисты южан перед встречей не тренировались из-за карантина.

– Сегодня, наверное, победа достигнута прежде всего за счет морально-волевых качеств?

– Естественно, да. Пока хоть какие-то силы были, можно говорить про какую-то игру, потом... Я думаю, этим ребятам можно вообще памятник ставить после такой подготовки, которая у нас была эти две недели, после всего того, что произошло. То, что они сотворили сегодня... Ну, добыли три очка. Можно памятник поставить.

– На что делали ставку, что говорили перед матчем?

– То, что я говорил перед матчем, останется в раздевалке. Естественно, я не буду говорить. Говорил, что первые минуты особенно важны для нас, мы понимали, что наше состояние физическое, мягко говоря, не самое лучшее.

Хотели попробовать сразу включиться, если еще и получится забить, чтобы почувствовать уверенность... Ну, так получилось, понятно, что это ничего не запланируешь, но слава богу – так получилось.

– Как теперь восстанавливаться, набирать форму? Календарь очень сжатый.

– Как все команды восстанавливаются, так же будем восстанавливаться. Дай бог, будут возвращаться игроки, которых сегодня не было даже в заявке. Ну, будем вылезать из этого... э-э-э.. вылезать из этой ситуации, так назовем.

  • «Ростов» поднялся в зону Лиги чемпионов.
  • В прошлом туре южане проиграли «Сочи» со счетом 1:10.
  • «Арсенал» потерпел в РПЛ четвертое поражение подряд.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Карпин Валерий
Комментарии (6)
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PahaSpartak
1593317197
Валера, только не в США, снесут не разобравшись
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Чехов на Садовой
1593318400
На зубах, желании в кубках играть и морально-волевых ! Ещё пошумим, покажем как Родину любить и от счастья плакать. Верю !!!
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ЗаЖиМ61
1593319814
Спасибо за игру!
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subbotaspartak
1593323439
Памятники на могилах ставят, а вот скульптурные композиции По позициям.
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Январь 59
1593326963
На карантине были всего 10 дней.и что 10 дней лежали под капельницами? За 10 дней потеряли иммунитет к физ нагрузкам? Будучи на карантин не имели возможности индивидуально заниматься пробежками, работать с мячами? Что то на бред похоже.Создаётся впечатление , что к рестарту не готовились, а историю с заражением 6 три человек придумали , дабы избежать 10:0, решили профилонить , с просьбой о переносе игры.
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Play
1593329462
Ой, началось опять, вместо Ленина теперь в каждом городе РО поставят по памятнику игрокам Ростова, а Валере вместо стелы на театральной.
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