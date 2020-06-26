«Досконально изучили игру «Уфы». Джикия повторил прием мяча Евсеева пятой точкой

«Спартак» опубликовал видео подготовки к матчу 24-го тура РПЛ против «Уфы». Капитан Георгий Джикия повторил прием мяча пятой точкой, который в прошлом году исполнил главный тренер уфимцев Вадим Евсеев.

«Досконально изучили игру завтрашнего соперника К матчу против «Уфы» готовы!» – написали спартаковцы.

Встреча начнется в 16:30 по Москве.

«Спартак» в таблице идет шестым.

«Уфа» занимает восьмое место.