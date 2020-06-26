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    «Досконально изучили игру «Уфы». Джикия повторил прием мяча Евсеева пятой точкой

    «Спартак» опубликовал видео подготовки к матчу 24-го тура РПЛ против «Уфы». Капитан Георгий Джикия повторил прием мяча пятой точкой, который в прошлом году исполнил главный тренер уфимцев Вадим Евсеев.

    «Досконально изучили игру завтрашнего соперника К матчу против «Уфы» готовы!» – написали спартаковцы.

    • Встреча начнется в 16:30 по Москве.
    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • «Уфа» занимает восьмое место.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    26.06.2020 23:40
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