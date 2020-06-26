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    Роналду может пропустить матч с «Лечче». Сарри хочет, чтобы он отдохнул

    Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 28-го тура Серии А против «Лечче» находится под вопросом.

    По информации Calciomercato, 35-летний португалец может не выйти на поле в ближайшей игре по решению Маурицио Сарри.

    Главный тренер туринской команды хочет, чтобы форвард отдохнул.

    • Матч «Ювентус» – «Лечче» состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
    • Роналду в текущем сезоне забил 26 голов и сделал четыре ассиста в 35 играх.

    Источник: Calciomercato

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    26.06.2020 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 26 июня 2020, 19:34

      Сарри просто хочет попробовать сыграть без него со слабой командой и отдых это для отмазки

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