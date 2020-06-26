Роналду может пропустить матч с «Лечче». Сарри хочет, чтобы он отдохнул

Сарри просто хочет попробовать сыграть без него со слабой командой и отдых это для отмазки
Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 28-го тура Серии А против «Лечче» находится под вопросом.
По информации Calciomercato, 35-летний португалец может не выйти на поле в ближайшей игре по решению Маурицио Сарри.
Главный тренер туринской команды хочет, чтобы форвард отдохнул.
- Матч «Ювентус» – «Лечче» состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
- Роналду в текущем сезоне забил 26 голов и сделал четыре ассиста в 35 играх.