Роналду может пропустить матч с «Лечче». Сарри хочет, чтобы он отдохнул

Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 28-го тура Серии А против «Лечче» находится под вопросом.

По информации Calciomercato, 35-летний португалец может не выйти на поле в ближайшей игре по решению Маурицио Сарри.

Главный тренер туринской команды хочет, чтобы форвард отдохнул.