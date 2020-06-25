У гендиректора тульского «Арсенала» коронавирус не подтвердился

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что коронавирусная инфекция в его организме не обнаружена.

«Сегодня стали известны результаты углублeнного анализа. Результат – отрицательный. Коронавируса у меня нет. Провели тестирование сотрудников клуба. Все тесты отрицательные. Так что продолжаем работу в штатном режиме», – сказал Балашов.