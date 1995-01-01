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    У гендиректора тульского «Арсенала» коронавирус не подтвердился

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что коронавирусная инфекция в его организме не обнаружена.

    «Сегодня стали известны результаты углублeнного анализа. Результат – отрицательный. Коронавируса у меня нет. Провели тестирование сотрудников клуба. Все тесты отрицательные. Так что продолжаем работу в штатном режиме», – сказал Балашов.

    • «Арсенал» идет девятым в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий соперник туляков – «Ростов», у которого COVID-19 заразились шесть футболистов.

    Источник: «Чемпионат»

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