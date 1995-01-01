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    Ромеро из «Мальорки» – самый молодой игрок в истории Примеры. Он дебютировал в матче с «Реалом» в 15 лет и 219 дней

    Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро установил рекорд чемпионата Испании.

    Аргентинец стал самым молодым футболистом в истории Примеры. Он вышел на замену в игре против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней.

    Ромеро превзошел достижение, установленное в декабре 1939 года экс-игроком «Сельты» Сансоном (15 лет и 255 дней).

    • «Реал» победил «Мальорку» со счетом 2:0.
    • Ромеро провел на поле семь минут.

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10199

      Cules2013 22 минуты назад

      Команда стоит на вылет, с Реалом очки не светили, решили в концовке пропиарить игрока - потом при продаже можно будет пару копеек к цене прибавить за то, что он такой крутой рекордсмен)

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