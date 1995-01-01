Ромеро из «Мальорки» – самый молодой игрок в истории Примеры. Он дебютировал в матче с «Реалом» в 15 лет и 219 дней

Команда стоит на вылет, с Реалом очки не светили, решили в концовке пропиарить игрока - потом при продаже можно будет пару копеек к цене прибавить за то, что он такой крутой рекордсмен)
Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро установил рекорд чемпионата Испании.
Аргентинец стал самым молодым футболистом в истории Примеры. Он вышел на замену в игре против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней.
Ромеро превзошел достижение, установленное в декабре 1939 года экс-игроком «Сельты» Сансоном (15 лет и 255 дней).
- «Реал» победил «Мальорку» со счетом 2:0.
- Ромеро провел на поле семь минут.