Ромеро из «Мальорки» – самый молодой игрок в истории Примеры. Он дебютировал в матче с «Реалом» в 15 лет и 219 дней

Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро установил рекорд чемпионата Испании.

Аргентинец стал самым молодым футболистом в истории Примеры. Он вышел на замену в игре против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней.

Ромеро превзошел достижение, установленное в декабре 1939 года экс-игроком «Сельты» Сансоном (15 лет и 255 дней).