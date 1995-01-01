Марсьяль сделал дубль в матче с «Шеффилд Юнайтед» и установил рекорд по голам за сезон

В эти минуты проходит матч 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Дубль оформил нападающий хозяев Антони Марсьяль.
Это его 18-й гол в сезоне (с учетом всех турниров). Для француза это является лучшим результатом в карьере.
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В эти минуты проходит матч 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Дубль оформил нападающий хозяев Антони Марсьяль.
Это его 18-й гол в сезоне (с учетом всех турниров). Для француза это является лучшим результатом в карьере.