Марсьяль сделал дубль в матче с «Шеффилд Юнайтед» и установил рекорд по голам за сезон

В эти минуты проходит матч 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Дубль оформил нападающий хозяев Антони Марсьяль.

Это его 18-й гол в сезоне (с учетом всех турниров). Для француза это является лучшим результатом в карьере.