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    Марсьяль забил 12-й гол в сезоне АПЛ. Это его рекорд

    В эти минуты проходит матч 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Гол у хозяев забил нападающий Антони Марсьяль.

    Это его 12-й гол в сезоне АПЛ. Для француза это является лучшим результатом за один сезон чемпионата.

    • «Юнайтед» купил Марсьяля в 2015 году у «Монако».
    • Футболист вызывается в сборную Франции.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

    Источник: Бомбардир.ру

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