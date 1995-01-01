Марсьяль забил 12-й гол в сезоне АПЛ. Это его рекорд

В эти минуты проходит матч 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Гол у хозяев забил нападающий Антони Марсьяль.

Это его 12-й гол в сезоне АПЛ. Для француза это является лучшим результатом за один сезон чемпионата.