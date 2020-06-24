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    Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, Безбородов – «Спартак» с «Уфой»

    РФС назвал имена главных арбитров, назначенных на игры 24 тура РПЛ.

    Игру «Динамо» и ЦСКА рассудит Кирилл Левников. Дерби пройдет 27 июня.

    На матч «Спартака» и «Уфы» назначен Владислав Безбородов, «Зенита» с «Крыльями Советов»Павел Кукуян.

    • 24 тур РПЛ стартует в субботу матчем «Ахмат»«Сочи».
    • Турнирную таблицу с 9-очковым отрывом возглавляет «Зенит.»

    Источник: Твиттер РФС

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13669

      vka1970 1 минуту назад

      Не самое плохое назначение.Могло быть и хуже.Например Вилкова или Турбина из нафталина выкопали бы.

      0
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      Рейтинг: +3071

      alarm 1 час назад

      ну какой же спартак без безбородова. позор!

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