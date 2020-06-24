Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, Безбородов – «Спартак» с «Уфой»

Не самое плохое назначение.Могло быть и хуже.Например Вилкова или Турбина из нафталина выкопали бы.
РФС назвал имена главных арбитров, назначенных на игры 24 тура РПЛ.
Игру «Динамо» и ЦСКА рассудит Кирилл Левников. Дерби пройдет 27 июня.
На матч «Спартака» и «Уфы» назначен Владислав Безбородов, «Зенита» с «Крыльями Советов» – Павел Кукуян.
- 24 тур РПЛ стартует в субботу матчем «Ахмат» – «Сочи».
- Турнирную таблицу с 9-очковым отрывом возглавляет «Зенит.»
twit text — РФС (@rfsruofficial) June 24, 2020